İtalyan Ticaret Odası, İtalyan Odalar Birliği’nin “İtalyan Konukseverliği; Dünyada İtalyan Restoranları” projesi dahilinde İstanbul’daki iki restorana daha sertifika ve ödül verdi.

Trattoria La Scarpetta ve La Mia Luce adlı restoranların ödül almasıyla birlikte Türkiye’de ‘Gerçek İtalyan’ tescili alan ve faaliyette olan mekan sayısı sekize yükseldi.



Ödül törenine İtalyan Ticaret Odası Başkanı Giuseppe Moggi, İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo, İtalya Başkonsolosu Federica Ferrari Bravo, İtalyan Ticaret Odası Genel Sekreteri Fatih Ayçin ve restoran sahipleri katıldı.



İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo ve İtalyan Ticaret Odası Başkanı Giuseppe Moggi; İtalyan yemek kültürünün neredeyse İtalyan bayrağı haline gelmiş olmasına değinirken; “İtalyan Konukseverliği; Dünyada İtalyan Restoranları” projesinin de İtalyan mutfağının dünya genelindeki tanıtımının çok önemli bir parçası olduğunun altını çizdiler.



Projenin amaçlarına değinen İtalyan Ticaret Odası Genel Sekreteri Fatih Ayçin; “ İtalyan yemek geleneği ve kültürünü geliştirirken, misafirperverliğin de altını çizerek, taklitlerin önüne geçmek ve ‘Gerçek İtalyan’ duygusunu yaşatmak ana hedeflerimiz. Dünya genelinde bugüne kadar 60 ülkeden ve 300 şehirden yaklaşık 2 bin restoran “Marchio Ospitalità Italiana” yani “İtalyan Konukseverliği” sertifikası ile ödüllendirildi. İstanbul’dan iki restoranımızın bu listeye eklenmesinden mutluluk duyuyoruz” dedi.



Dünyada 60 ülkeden ve 300 şehirden yaklaşık 2 bin restoran “Marchio Ospitalità Italiana” yani “İtalyan Konukseverliği” sertifikası ile ödüllendirildi,



Türkiye’de sertifika almaya hak kazanan ve faaliyette olan restoranlar ise şu şekilde: Da Mario, Eataly İstanbul, Emporio Armani Ristorante, Gina, La Mia Luce, Mezzaluna, Ristorante Il Padrino,Trattoria la Scarpetta.

