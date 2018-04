İstanbul’un en iyi 10 tasarım butiği!

Özel tasarımlardan kendinizi modanın fenomeni ilan etmek artık sizin elinizde. Az sayıda üretilen koleksiyonların yer aldığı şehrin en iyi tasarım butiklerini keşfe hazır mısınız?

Atelier55

Galata’daki mağazada seçkin markaların başka yerde satılmayan çok özel parçalarını bulabilirsiniz. Elbise ve ayakkabıdan, dekorasyonda kullanılan tablo ve heykellere kadar birçok özel tasarımı satın almanız mümkün. Ev aksesuarlarını da bulabileceğiniz butiğin içindeki kafede küçük bir mola vererek bulunduğunuz atmosferin tadını da çıkartabilirsiniz. Her gün 10.00-19.00 arası açık. Fiyatlar 100-7 bin lira arasında değişiyor.

0212 245 32 55



Boz Sisters

Dört kız kardeşin sahibi olduğu mağazanın en önemli özelliklerinden biri kişiye özel üretimin yapılıyor olması. Mağazada haute couture elbiselerin yanı sıra günlük giysiler bulmak da mümkün. Özel üretim takılar, el yapımı çantalara kadar her ay yenilenen farklı ürün grupları ile yaratıcılık ve çeşitliliğin sınırı yok. Haute couture tasarımlar 2 bin 500 liradan başlıyor. Pazar hariç her gün 09.00-20.30 arası açık.

0212 234 45 56