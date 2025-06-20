Tam her şey yolunda derken: Justin Bieber ve Hailey Bieber'ın arasına Selena Gomez girdi!

Özellikle Selena Gomez'in, 2011-2018 yılları arasında Justin Bieber ile fırtınalı bir ilişki yaşamış ve hatta evlenecekleri düşünülürken sürpriz bir şekilde ayrılmış olmaları, şimdiki durumlarını daha da merak uyandırıcı kılıyor.