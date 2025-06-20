Tam her şey yolunda derken: Justin Bieber ve Hailey Bieber'ın arasına Selena Gomez girdi!
Justin ve Hailey Bieber cephesinde sular durulmuş gibi görünürken, sürpriz bir şekilde Selena Gomez yeniden gündeme geldi. Bu beklenmedik gelişme, sosyal medya kullanıcılarının radarına takılırken, üçlü arasındaki dengelerin nasıl değişeceği ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
Bir yanda kariyerini ve özel hayatını düzene sokan Selena Gomez, diğer yanda evliliğinde çalkantılar yaşadığı konuşulan Hailey Bieber... Magazin dünyasının gündeminden düşmeyen bu iki isim, ister istemez geçmişteki büyük aşk üçgenini yeniden akıllara getiriyor.
Özellikle Selena Gomez'in, 2011-2018 yılları arasında Justin Bieber ile fırtınalı bir ilişki yaşamış ve hatta evlenecekleri düşünülürken sürpriz bir şekilde ayrılmış olmaları, şimdiki durumlarını daha da merak uyandırıcı kılıyor.
Bu ayrılığın hemen ardından Justin Bieber, manken Hailey Bieber ile evlenme kararı almıştı. Magazin dünyasında şok etkisi yaratan bu olaydan sonra, Selena Gomez uzun süre aradığı mutluluğu bulamamıştı. Ta ki Benny Blanco hayatına girene kadar.
Sürekli olarak haklarında boşanacaklarına dair dedikodu çıkan Justin Bieber ve Hailey Bieber çifti, tekrar tüm gözleri üzerine çekti.