İşletmeci Mehmet Davran, bu yaz Alaçatı tutkunlarını Kafi Alaçatı’da karşılayacak.

Alaçatı’yı ‘sade ve rahat bir yer’ olarak tanımlayan Davran, mukayese kabul etmeyecek iki yer olarak görmesine rağmen Bodrum ile Alaçatı arasındaki en büyük farkın Alaçatı’daki yenilik, değişiklik ve insan sıcaklığı olduğunu söylüyor. Davran, Kafi ile ilgili şunları söylüyor: “Ocakbaşı menümüzü koruyoruz. Alaçatı’da her yer meze ve deniz mahsulü. Biz, bir farklılık sunmak istedik. Mert Davran ve Müge Zümrütbeli ile haftanın altı gecesi canlı müzik var. Pazartesileri ise DJ Kabi İstila. Ben çalmayacağım ama benim listem çalınacak o gün, en sevdiğim şarkılar gecesi yapacağım.”

