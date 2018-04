Farklı tatlar arayanların yeni gözdesi Kahveli kokteyller olacak!

İstanbul’un iddialı kokteyl barı 5 Cocktails & More, başarılı mixologist’lerin ellerinde hazırlanmış, özel kahveli kokteylleri ile sonbaharı karşılıyor. Kahve tutkunları için, kahvenin en keyifli hali olan kokteyller Illy Espresso ile hazırlanıyor. Espresso Martini gibi klasik kokteyllerin yanında şık sunumları ile Dirty Mind, Mintal Burst, Morning Glory ve Wake Me Up gece hayatının yeni tadı olmaya aday. Tatlı, aromatik, ferahlatıcı ve sert seçenekleri ile kahveseverlerin gözdesi olacak.