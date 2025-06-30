Karaköy Hacımimi’nin yeni mekanı CafeLU’s: Banana Bread’i bir de onlardan deneyin

Karaköy’de tarihi mahalle Hacımimi’de yeni nesil kahvecilerden CafeLU’s misafirlerini ağırlamaya başladı. Taze kahve çekirdekleri ile hazırlanan kahve seçenekleri, Artizan mutfağı ile damaklara hitap etme konusunda iddiasını sunan mekan Fransız pastacılık teknikleriyle hazırlanan tatlı çeşitlerine de menüsünde yer veriyor.

Mekanın lezzetlerinde iki şefin imzası var. Resident Chef Ali Efe Varol artizan mutfağında, Pastry Chef Eda Bektaş ise pasta ve tatlılarda.

Mekanın özel lezzetlerinden Banana Bread tarifini sizlerle paylaşıyoruz…

CafeLu’s - Banana Bread

Malzemeler

125 gr tereyağı

4 adet büyük muz

200 gr şeker

50 gr Hindistan cevizi

2 adet büyük yumurta

1 paket vanilya

325 gr un

6 gr kabartma tozu

3 gr karbonat

2 gr deniz tuzu

100 gr parça çikolata

1/3 bardak toz şeker

Yapılışı

Yumurta ve şeker köpürene kadar çırpılır, oda sıcaklığındaki tereyağı eklenir ve çırpmaya devam edilir. Olgunlaşmış muzlar bir mayonez tenceresine alıp ezilir ve yumurtalı karışıma eklenip çırpılır. Kuru malzemeler bir araya toplanır karışıma eklenir. Karışım pürüzsüz bir kıvama gelince parça çikolatalar eklenir ve pişirilmeye hazırdır. Uygun bulunan kaba alınıp 180 derecede 60 dakika pişer.