Fairmont Quasar Istanbul, hep hatırlayacağınız bir Sevgililer Günü için vazgeçemeyeceğiniz bir teklif sunuyor.

Şehrin tam kalbinde yer alan çok özel bir adres Fairmont Quasar Istanbul. Marmara Denizi, Prens Adaları ve tarihi yarımadaya tepeden bakan konumu, büyüleyici bir manzaraya hakim. İşte böyle bir mekanda unutamayacağınız bir Sevgililer Günü için her şey düşünülmüş. Birbirinden çekici tekliflerde konaklama, çiftlere özel spa deneyimi ve romantik akşam yemeği var.



SOFİSTİKE BİR GECE

Gurme lezzetleri tadacağınız bir akşam yemeği için Fairmont Quasar Istanbul’un bahçe katında yer alan Aila Restoran, adeta şiir gibi bir geceye imza atıyor. Şef Umut Karakuş ev sahipliğindeki lezzet yolculuğuna 80’ler ve 90’ların birbirinden güzel aşk şarkıları eşlik ediyor.



ROMANTİK KAHVALTI

Yemek sonrası Fairmont’ta konaklamak ve güne romantik bir sabah kahvaltısıyla başlamak isterseniz size bir sürpriz daha var: Sevgilinizle aynı anda VIP Spa Suiti’nde alacağınız masaj keyfi... Ayrıca ücretsiz olarak bir üst kategori odaya geçiş imkanı da sunuluyor.



TEK KİŞİLİK KUTLAMA

Her ne kadar 14 Şubat, çiftlere özel bir günse de sevgilisi olmayanlar da bugünü keyifle geçirebilirler. Otelin beşinci katında yer alan Boğaz manzaralı Ukiyo, “Single Nights” partisinde dans ve müziğin tadını doyasıya çıkarmanız için sizleri bekliyor.







Yemek öncesi vakit geçirmek isterseniz bar iyi bir seçenek olabilir.