@gununkahvesi hesabında mis kokulu paylaşımlar yapan Billur Saatçi'ye 2018'e keyif katmak için ilk nereye gidelim dedik. İşte en leziz kahve adresleri...

BALAT COFFEE&GUIDE

Son yıllarda daha da popüler bir semt haline gelen Balat’a, rengarenk evlerinin ve sokaklarının nostaljik dokusunu yakından görmek, bol bol fotoğraf çekmek, birbirinden önemli tarihi yapılarını gezmek için gidenler olduğu gibi, civardaki sanat atölyelerini ve ikinci el dükkanları keşfetmek ve neredeyse her ay semte bir yenisi eklenen yeni kafeleri deneyimlemek için gidenler de var. Bir de tüm bunların yanında bizim gibi iyi kahve için yola düşenler... Balat’ın en yeni dalga kahvecisi Balat Coffee&Guide, Balat’a aşık dört arkadaşın ortak projesi olarak hayata geçmiş. Balat’ın tarihi değerlerini tanıtmak, mahalle kültürünün bir parçası olmak ve Balatlı çocukların eğitiminde kullanılmak üzere gelir üretmek için açılan bu dükkana, fotoğraf yürüyüşlerine katılarak Balat’ı keşfetmek ve TOG Vakfı ile yürüttükleri anlamlı projeye destek olmak için de gidebilirsiniz.

Balat Mah. Ayan Cad. No:52 Balat



CUP OF JOY

Bebek’te cadde üstünde değil de, bir pasajın içine saklanmış konumda dahi olsa, Cup of Joy yıllar içinde kendi müdavimlerini yaratmış çok sevilen bir kahveci. Civarda oturanların uğrak noktası olduğu kadar, yolu Bebek’e düşenlerin bir kahve içmeden dönmedikleri bir adres. Sunumları, özellikle sütle hazırlanan kahveleri; latte/flat white benim de favorim. Ama artık sadece iyi kahve içmek için değil, kahve yanında sunulan lezzetleri de, benim bu mekana gitme nedenlerimin başında geliyor. Özellikle hurmalı cevizli kakolu, hindistan cevizli incirli cookiesi, caju raw’u ve kinoa kurabiyesi tadılmalı.

Bebek Mah. Cevdet Paşa Cad. 53/5



PETRA CO.

2013’te kurulduğundan beri müdavi olduğumuz Petra Co.’ya 2018’de de gitmeye devam etmek için sebeplerin en başında tabii ki iyi kahve geliyor. Uzun ve detaylı bir ön çalışmanın ardından karar verilen, tadından ve kaynağından emin olunan, sezonuna uygun aldıkları yeşil kahveyi de kendileri kavuruyorlar. Ichor/Acme ile yapılan espresso (kendi blend’leri) bazlı içecekleri deneyebilir ya da filtre kahve favorilerinden Fetco ile yapılan kahveyi paket olarak alabilirsiniz. Özellikle Kamwangi AB’yi mutlaka deneyin. Topağacı, Kanyon, Akmerkez’de de şubeleri olan Petra’nın. Cenk Debansason’un elinden çıkan muazzam yemeklerini deneyimlemek için ise adresiniz yine ilk göz ağrınız Gayrettepe Petra olmalı.

Gayrettepe Mah. Pazar Sok. Panorama Selenium Residence. 30/A Beşiktaş



SECCO

Nişantaşı Reasürans Pasajı’nın içindeki Secco’ya 2018’de yolunuzu düşürmek için birkaç farklı nedeniniz olabilir. Sanatla iç içe bir konsepte sahip Secco’da, Camekan’ın kurucuları Gamze Araz Eskinazi ve Yasemin Sayınsoy’un cam üfleme sanatıyla yaptıkları eserlerini kafedeki her detayda görebilirsiniz. Çarşamba günleri ise 17.00-19.00 saatleri arasında canlı klasik müzik dinletisine katılabilir, şehrin kaosunda sanatla iç içe bir akşam kahvesi yudumlayabilirsiniz. Kahve olarak ise her türlü demleme yöntemini bulabileceğiniz bir kahveci.

Abdi İpekçi Cad. Reasürans Çarşısı No:49 Nişantaşı



BORDERLINE

Nişantaşı’nda art arda açılan üçüncü dalga kahvecilerin en yenisi Borderline, dünyanın en ünlü iki kahve gurusu Tim Wendelboe ve George Howell kahvelerini bünyesinde barındırarak 2018’de kahveseverlerin uğrak adreslerinden biri olacak gibi duruyor. Espresso ve türevleri seviyorsanız mutlaka ama mutlaka Tim Wendelboe’nun Giakanja (Kenya) espresso çekirdeğini denemelisiniz. Klasik kahve notalarını seviyorsanız ise George Howell’ın Tarrazu kahvesi sizin için ideal olabilir. Bu kahveleri arzu ederseniz satın da alabilirsiniz. Mekanın bence en az kahve kadar iddialı olduğu diğer kısmı ise yiyecekleri.

Nişantaşı Ihlamur Yolu Sok. 17A, Teşvikiye