Raffles Istanbul’a ait Raffles Patisserie, görkemli yeni yıl ağacıyla göz kamaştıran Lavinia Lounge’da gerçekleşen çay saatine yılbaşı dokunuşu getiriyor.

Meyveli Noel kekleri, yılbaşı ekmeği, zencefilli kurabiyeler, bal kabağı ve çikolatalı pastalar, portakallı, tarçınlı çörekler, farklı çeşitleriyle yeni yılın vazgeçilmezi Buche de Noel, kurabiye evler ve sıcak ve soğuk sandviçler Raffles çay saatinin misafirleri ile buluşacak.







Fransız Brasserie geleneği

Fransız brasserie ruhunu Caddebostan’a taşıyan Neni Brasserie, yeni yıl gecesi için özel bir menü hazırlamış. Menü, Neni aperitif tabağı ile başlıyor, baklava yufkasında yabani mantarlı ve köz patlıcanlı pay ile devam ediyor. Ana yemek olarak merlot soslu sığır filetosu, Lyonese patatesli, kuru incirli Kandıra hindi rulosu veya safranlı lagostan birini seçebilirsiniz. Neni Brasserie yılbaşı menüsünü Fransız usulü armut tatlısı ve gece çorbası ile sonlandırıyor.

Tel: (0216) 407 10 43

