Lüks, lezzet, eğlence

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Yılbaşı gecesini dışarıda geçirmeyi planlıyorsanız, oteller iyi bir alternatif olabilir.

Oteller yılbaşı için birbirinden lezzetli, eğlenceli ve farklı alternatifler sunuyor. Yeni yıla dışarıda ve keyifle girmek istiyorsanız tercihinizi otellerden yana kullanabilirsiniz.



İstanbul’un kalbinde…

Geçmişten günümüze bir anıt gibi ayakta kalan Pera Palace Hotel Jumeirah, yeni yıl kutlamaları için 121 yıldır olduğu gibi bu yıl da Pera’da sizi bekliyor. İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatında vazgeçilmez bir yere sahip Pera Palace Hotel Jumeirah, eğlenceli ve şık bir gece vadediyor. Tayla Koray Orkestrası ile başlayacak gecede, mekanın deneyimli şefi Arif Kemal Doğan’ın lezzetleri sunulacak. Pera Palace Hotel Jumeirah’ın yılbaşı mönüsünde kereviz salatası, portakal havyarı ve kapari sosla sunulan ahtapot carpaccio ve marine kerevit, porçini mantarı consomme, hindi etli lazanya gibi özel lezzetler yer alıyor. Bu lezzet şöleni zencefil ve çilekli baked Alaska ile son buluyor. Geceye katılımın ücretiyse 495 lira. Eğer otelde konaklamak isterseniz iki kişilik oda fiyatı 275 euro’dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Pera Palace Hotel Jumeirah lezzetlerini evinizde tatmak isterseniz, önceden hindi siparişi verebilirsiniz. Mekanın özel yılbaşı sepetleriyle sevdiklerinizi de mutlu edebilirsiniz.

Adres: Çatma Mescit Mah. Tepebaşı Çamlık

Sok. No:52 Beyoğlu-İstanbul

Tel: (0212) 377 40 00



