Mahmut Usta Osmanlı Mutfağı

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Beyoğlu Karaköy’de, Türk-Osmanlı mutfağı lezzetleriyle konuklarını ağırlayan Mahmut Usta Osmanlı Mutfağı, özellikle tencere yemeklerini arayanlar için eşi az bulunur esnaf lokantalarından biri.

Lokanta web sitesinde şöyle tanıtılıyor:



“İstanbul’un liman semti tarihi Karaköy çevresindeki camileri, kiliseleri, birbirinden ilginç kafeleri, dükkanları, mağazaları dolaştıktan sonra, geleneksel Türk mutfağının lezzetlerine doğru kısa bir gezintiye ne dersiniz? Mahmut Usta, şirin bir esnaf lokantası. Tencere yemeklerinden kuru fasulye harika. Tereyağlı pilavı, döneri, kavurması, çorbaları, zeytinyağlı yemekleri, ev yapımı yoğurdu, helvası ve fırın sütlacına kadar hergün en iyi malzemelerle usta ellerden çıkan klasik Türk lezzetleri damak tadınıza sunulmaktadır.



Yemek bizim için bir tutku ve keyif. Devamlı olarak sınırları zorluyor, yeni lezzetler yaratmaktaki ustalığımız ve cesaretimizle ün kazanıyoruz. Amacımız ise çok basit: Osmanlı’dan aldığımız miras ve Akdeniz’in üzerimizde bıraktığı etki ile Türkiye’deki en iyi, en taze ürünlerle heyecan verici leziz yemekler yaratmak.”