Birbirinden leziz 25 çeşit Napolitan usulü pizzanın olduğu, İstanbul’un en sakin manzarasında konumlanan, Emirgan’lı Pizzacı’dan, kavuran yaz sıcaklarına ferahlatan menü...





Şehrin en güzel manzarasında konumlanan, tarzı ve lezzetli seçenekleriyle kısa sürede büyük ilgi gören Pizza Emirgan, yaz aylarında Napoli pizzasını en hafifletilmiş haliyle sunuyor.Pizza Emirgan’ın avokado/karides, asparagus/trüf mantarı ve kabak çiçeği ile harmanlanmış pizza lezzetleri fark yaratıyor. 25 çeşit pizza seçeneğiyle Pizza Emirgan, pizza severlerin alternatifleri de tatması amacıyla dilim pizza siparişi de alıyor.Bunaltan yaz sıcaklarında muhteşem manzarası, samimi ortamı ve enfes lezzetleri için Pizza Emirgan’da mutlaka uğrayın!