“Milano’da değilseniz en iyi kahveci” unvanına sahip Caffè Nero, inanılmaz lezzetli kahvelerinin tadını çıkarmanız için sizi yemyeşil bahçeli, teraslı ya da deniz manzaralı mağazalarına davet ediyor. Caffè Nero’da, açık havada, yıldızların altında ve lezzetli bir kahve eşliğinde yazın keyfini doya doya yaşayabilirsiniz.
Caffé Nero’nun dingin atmosferi, lezzetli kahveleri ve tatlıları İstanbul’un tadını çıkarmanızı sağlayacak.
Caddebostan Caffè Nero
Cemil Topuzlu Cad. İskele çıkmazı No:1 K:1 Kadıköy- Çiftehavuzlar / İstanbul (Migros karşısı)
(0216) 411 11 48
Her gün 08:00 - 00:00 (C.tesi kapanış 01:00)
Bebek Caffè Nero
Bebek Mah. Rumeli Hisaryolu Sokak N0:20 Bebek / İstanbul
(0212) 287 61 71
Her gün 07:00 - 00:00 (C.tesi kapanış 01:00)
Valikonağı Caffè Nero
Valikonağı Cad. Nizampalas Apt. No: 30 Nişantaşı / İstanbul
(0212) 291 66 76
Her gün 07:00 - 23:00 (C.tesi Kapanış 01:00)
Moda Caffè Nero
Moda Cad. Ufuk Apt. No: 159 Daire: 3 Moda / İstanbul
(0216) 348 52 42
Her gün 08:00 - 23:00