Şehre bahar geldi, yeni açılan mekanları keşfetmek için harika bir zaman.

Yazı: Gülru İncu



Kalite farkıyla

İstanbul meyhane kültürü yeni bir mekanla tanıştı. Hilton Istanbul Bosphorus’un içinde yer alan Lalezar, meyhane konseptiyle konuklarını ağırlamaya başladı. Muhammara, mütebbel, zeytinyağlı ve narlı zahter salatası soğuk mezelerin en sevilenleri arasında. Hilton’a özel Hatay usulü oruk ve humuslu zahter ile sote işkembe gibi özel tatlar da ilgi çeken lezzetlerden. İrmik helvası, fıstıklı baklava ve haşhaşlı yoğurt tatlısı ise baş şefin yorumuyla sunuluyor.

Tel: (0212) 315 60 00







Bir lezzet şöleni

Brasserie konseptinin en sevilenlerinden Monochrome, menüsünü yeniledi. Bar Atıştırmalıkları bölümünün gözdeleri; Asya usulü tavuk küpleri ve somon kek. Bonfile, roka yaprakları, çeri domates ve parmesan dilimleriyle hazırlanan Insalata Bistecca, doyurucu salata seçeneklerinden. Üç mantarlı risotto ve kuşkonmaz dilimleriyle sunulan ızgara çıtır somon, hafif ve çok lezzetli. Vazgeçilmez tutkumuz cheesecake’ler çikolatalı ve oreolu alternatiflerle sunuluyor. Mascarpone kreması ve portakal jölesi ile damaklarda unutulmaz bir tat bırakan Red Velvet ile vişneli tartı da denemeden çıkmayın.

Tel: (0212) 296 20 42







Acısı bol lezzet deneyimi

USLA (Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi), 15 Mart’ta 19.00-23.00 saatleri arasında Teksas ve Meksika mutfağının gözdesi Tex-Mex içen bir workshop düzenliyor. USLA’nın Mecidiyeköy’deki eğitim mutfağında yapılacak olan workshop’ta ekşi kremalı chili con corne, guacamole soslu ve karamelize soğanlı sote sebzeler ile hazırlanmış dana fajita ve Texas pie ile Güney Amerika’nın lezzet sırlarını keşfedebilirsiniz.

Tel: (0212) 211 87 52