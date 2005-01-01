Bu ay şehre romantizm hakim, tabii aşkı, sevgiyi, güzellikleri taçlandırmanın pek çok hoş alternatifi var.

Fark yaratmaya hazır

Alametifarikası ‘Chef’s Table’ı ile adı kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Toi İstanbul, yenilenen Casual Dining menüsüyle damak tutkunlarını şaşırtmaya kararlı. Yeni menüde kök kereviz çorbasından el yapımı tagliatelle kabuklu ıstakoza uzanan nefis lezzetler var. Şef İsmet Saz’ın spesiyalleri dana wellington, ızgara Ege ahtapot salatası ve ördek prosciutto ise hala en çok ilgi görenler arasında.

Tel: (0212) 258 00 29







Aşk kokan tarifler

Özel günler güzel olmasına güzel ama arada bir değişiklik de fena olmaz hani. İşte “Ben bu yıl farklı bir şey yapmak istiyorum” diyenlerdenseniz Mövenpick Hotel Istanbul, 9 Şubat’ta 19.00-22.00 saatleri arasında Sevgililer Günü’ne özel çikolatalı tatlılar kursu düzenliyor. Neler mi yapılacak? Çikolataya batırılmış damla çikolatalı kurabiye, karışık pralin çikolata, bademli kırmızı kalp çikolata, Frenk üzümlü çikolatalı brownie ve çikolata kasesi içinde çilekli ve çikolatalı mus. Katılım kişi başı 150 lira. Mövenpick Hotel Istanbul’un Başaşçısı Giovanni Terracciano ve Pastane Şefi Feyzullah Aksoy’la beraber sevdiklerinize leziz çikolatalar hazırlamak harika olmaz mı?

Tel: (0212) 319 29 29