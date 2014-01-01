Serkan Koca’nın işlettiği Limon, geçen yaz Alaçatı’nın en gözde mekanı olduktan sonra kışın da Nişantaşı’nda yeni yeriyle adından sıkça söz ettirmişti.

Yazı: Gülru İncu



Alaçatı Limon Köyiçi, yaz sezonu için daha iddialı geldi. Menüsü şef Eyüp Gül liderliğinde yenilendi. Club saatinde DJ kabininde Cenk Çöteli ve Eser Yılgı var. Ayrıca her pazar yemekle beraber canlı müzik keyfi yaşatıyor. Ev yapımı makarnalar, steak’ler, balık çeşitleri ve yaprak ciğer etli pazı dolması ise tatmadan dönmemeniz tavsiye edilen lezzetler arasında.

Tel: (0531) 102 48 48







Beyrut lezzetlerini denediniz mi?

Kozyatağı Hilton’ın içinde açılan Al SharQ; fellah köftesi, Lübnan kısırı, mutabbal, falafel ve pancarlı humus gibi Beyrut mutfağının özel lezzetlerine ev sahipliği yapıyor. Mezeler, çıtır çıtır lahmacunlar, vişneli köfte ve karamelli muhallebi ise ağızlarda şenlik yaratmaya aday.

Tel: (0537) 813 88 89

