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Şehrin en lezzetli İtalyanı

Şehrin en lezzetli İtalyanı

Şehrin en gözde semtlerinden Nişantaşı’nda bulunan Milano Gourmet; İtalyan mutfağından oluşan menüsü ve keşfe açık lezzetleriyle hizmet veriyor.

Şarküteri ve restoran konseptini bir arada barındıran mekanın geniş bir şarap kavı da bulunmakta. Mekanın keyifli atmosferinde şarap menüsünü keşfedebilir, şarküteride beğendiklerinizi masanıza servis ettirebilir ya da satın alıp evinize götürebilirsiniz.

Menüde yer alan dana kaburgalı risotto, Bianca Del Milano pizza, karidesli kalamarlı spagetti öne çıkan lezzetler arasında. Şarküteri ve restoran konseptini bir arada bulunduran mekanın kahvaltısında zengin şarküteri seçenekleri de yer alıyor. Mekan pazar günleri hariç 09.00 ile 01.00 arasında hizmet veriyor.

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