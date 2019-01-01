Meftun İstanbul yeni yıla gecesine hazır

Başarılı işletmeci Mehmet Davran’ın yeni mekanı Meftun İstanbul yeni seneye hazır.



Açılır açılmaz İstanbul gece hayatında tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Meftun İstanbul’da 2019’a Mert Davran şarkıları ile veda edecek.





Yılbaşı gecesi Meftun İstanbul sahnesinde Mert Davran şölen tadında bir gece yaşatacak.2019’un son zamanlarında çıkarttığı şarkısı “Şölen” ile oldukçu beğeni toplayan Mert Davran konuklarına unutulmaz bir gece vaat ediyor. Tam bir şölen eğlencesi olacağını söylüyor.Dansözüyle, sözüyle, keyfiyle, şarkılarıyla, lezzetleriyle güzel bir yılbaşı hazırlanan Meftun İstanbul da unutulmaz anlar yaşanacak.2020 ye tam da Meftun olarak gireceksiniz.