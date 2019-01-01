menu

close

menu

close

menu

close

Şölen tadında yeni yıl eğlencesi

Şölen tadında yeni yıl eğlencesi

Meftun İstanbul yeni yıla gecesine hazır

Başarılı işletmeci Mehmet Davran’ın yeni mekanı Meftun İstanbul yeni seneye hazır.

Açılır açılmaz İstanbul gece hayatında tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Meftun İstanbul’da 2019’a Mert Davran şarkıları ile veda edecek.


Yılbaşı gecesi Meftun İstanbul sahnesinde Mert Davran şölen tadında bir gece yaşatacak.

2019’un son zamanlarında çıkarttığı şarkısı “Şölen” ile oldukçu beğeni toplayan Mert Davran konuklarına unutulmaz bir gece vaat ediyor. Tam bir şölen eğlencesi olacağını söylüyor.

Dansözüyle, sözüyle, keyfiyle, şarkılarıyla, lezzetleriyle güzel bir yılbaşı hazırlanan Meftun İstanbul da unutulmaz anlar yaşanacak.

2020 ye tam da Meftun olarak gireceksiniz.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Denize açılıyoruz
Tatlı bir aşk
Teras keyfi
Terasta Yaz Başka
Kahvaltı denince
Keyfimiz yerinde
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Denize açılıyoruz
Tatlı bir aşk
Teras keyfi
Terasta Yaz Başka
Kahvaltı denince
Keyfimiz yerinde

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.