Tatlı başlangıçlar için 3 öneri!

St. Regis Brasserie

St. Regis İstanbul’un giriş katında hizmet veren St. Regis Brasserie, kışa özel yenilediği mönüsüne balkabağı cremeux, kara orman pastası ve pavlovayı da ekledi. Mascarpone tiramisu, tatlı mönüsünün klasiği şüphesiz ama fırın sütlaç da vazgeçilmeziniz olabilir.

Tel: (0212) 368 08 36



Baylan Bebek

Kup griyesiz bir Baylan, Baylan’sız bir tatlı dünyası düşünülebilir mi, asla! Yalan değil, adı neredeyse İstanbul kadar meşhur. Vanilyalı ve karamelli dondurmanın krem şanti, bal badem ve karamel sosuyla aşkını denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz, bizden söylemesi.

Tel: (0212) 358 07 60



Midpoint Nişantaşı

Çikolatalı karayip katları adlı bir tatlısı var ki ömre bedel. Çikolatalı ıslak kek dilimleri arasında yerleştirilen dondurma, krokan ve çikolata parçalarının her derde deva olduğu yolunda bir söylenti var.

Tel: (0212) 219 94 01

