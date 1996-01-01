“Kışın tadı mis gibi demli bir çay ya da dumanı tüten bir kahvenin yanında pastane lezzetleriyle çıkar” diyorsanız hoş önerilerimiz var.

• Cihangir’in sevilen mekanlarından Savoy, yerli-yabancı kahve seçeneklerine eşlik eden tatlı ve tuzlu kurabiyeler, çilekli tart, milföy ya da pastalarıyla damağınızı şenlendiriyor.

Tel: (0212) 349 18 18



• Zorlu Center’daki Fauchon Paris’in eklerleri ve vanilyalı, çikolatalı, limonlu, ahududulu, Antep fıstıklı ve karamelli makaron çeşitleri nefis.

Tel: (0212) 353 66 60



• Keçi sütü dondurması, leblebi helvası, pekmezli Hayrabolu tatlısı, ünlü İtalyan tatlısı Cannoli ve armutlu çikolatalı tart, BigChefs’in yeni menüsünün öne çıkan lezzetleri arasında.

Kanyon Tel: (0212) 353 07 07







Şehrin Yeni İtalyanı

Galvin Ristorante, Nişantaşı’ndaki tarihi Maçka Palas’ta açıldı. Seramik sanatçısı Sadullah Çekmece tarafından 86 parçadan oluşan tabelası, vitray sanatçısı Zaim Şengün’ün çalışmaları, heykeltıraş Ahmet Araç’ın oluşturduğu heykeller, Eyüp Can tarafından tasarlanan pırlanta sandalyeler, Mesut Dolanbay tarafından özel olarak yapılan mermerler, Ulaş Kahya’nın tasarladığı avize ve lambalar İtalya’dan gelen lambriler ve sütunlarla tamamlanıyor.

Tel: (0212) 230 10 25







‘Deli’rmeye hazır mısınız?

Kabataş’da geçen yıl açılan Deli, eski usul meyhane kültürünü yeni nesil eğlence konseptiyle buluşturuyor. Deli’nin yeni sezonunda hafta içi DJ eşliğinde 80’ler ve 90’ların unutulmaz Türkçe pop şarkıları ile Rum taverna müziğinin örnekleri keyifli saatler vadediyor. Hafta sonu ise canlı müzik var. Deli’nin yenilenen menüsünde fellah köfte, Hatay usulü kısır, içli köfte, muhammara, yaprak sarma, Antep kuru patlıcan dolması, tekmil fava, kavunlu Girit ezmesi, baharatlı kasap sucuklu humus, ızgara ahtapot, tereyağlı karides, Bursa pideli köfte, mini Adana ve sac kavurma öne çıkıyor. Hatay usulü kireçte kabak tatlısı ve kadayıflı damla sakızlı muhallebi ise dillere destan.

Tel: (0212) 251 51 85