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Terasta Yaz Başka

Terasta Yaz Başka

Yüzünüze yayılan akşam güneşi, hafif bir esinti ve nefis bir İstanbul manzarası. Yazın İstanbul’un teraslarında olmanın mutluLUğu paha biçilmez değil mi?

Kasa Lokanta&Bar
The House Hotel Karaköy’ün teras katında yer alan Kasa Lokanta&Bar, İstanbul’un keyfini çıkarmak isteyenler için mükemmel bir tercih. Michelin yıldızlı İspanyol Şef Jaume Puigdengolas’ın uluslararası bir gastronomi deneyimi yaşattığı mekan, tarihi yarımadaya kucak açan muhteşem manzarasıyla dikkat çekiyor.
Tel: (0212) 252 27 28

Jigger Roof Bar
Wyndham Grand Istanbul Kalamış Marina Hotel’in teras katında hizmet veren Jigger Roof Bar, caz tutkunlarını Kalamış Marina manzarası eşliğinde Taylan Erler’le buluşturuyor. Taze meyve ve sebzelerle hazırlanan kokteyller eşliğinde her cumartesi 21.00-23.00 saatleri arasında caz dolu dakikalar yaşayabilirsiniz.
Tel: (0216) 400 00 00

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