The House Cafe’nin yeni şubesi, Beyoğlu’ndaki Grand Pera’da açıldı.

İlk şubesi 15 yıl önce Nişantaşı Atiye Sokak’ta açılan The House Cafe’nin 9. şubesi, İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Grand Pera’da açıldı.



Yeni şube, aynı zamanda pek çok yeniliği de bünyesinde barındırıyor. Dekorasyonundan menüsüne kadar pek çok detayla diğer The House Cafe şubelerinden ayrışan Grand Pera şubesi; tarihi ambiyansı ve mekanın içinde yer alan taş fırınıyla farklı bir The House Cafe deneyimi sunuyor.



Farklı mimarisiyle dikkat çeken The House Cafe Grand Pera; Doğu ve batının sentezi sonucu ortaya çıkan Cercle d’Orient akımının mekana yansıtılmasıyla tarihi bir atmosfer sunuyor.



The House Cafe Grand Pera’nın menüsünde; beğendili köfte, şinitzel, the house burger, the house brownie ve limonata gibi lezzetlerin yanı sıra taş fırından kavurmalı&kaşarlı, otlu&peynirli, kuşbaşılı&kaşarlı ve karışık Karadeniz pidesi seçenekleri de yer alıyor.