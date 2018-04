Wok To Walk

Dünyanın birçok noktasında Tayland mutfağı lezzetleriyle ünlü bir restoran zinciri olan Wok To Walk artık Türkiye’de...

Yakın zaman önce İstanbul Taksim’de ilk restoranını açan bu keyifli Thai restoranı, özgün ve yaratıcı bir anlayışla Uzakdoğu’nun egzotik tatlarını İstanbullularla buluşturuyor. Wok tavada hemen gözünüzün önünde hazırlanan Thai lezzetlerini, fast food restoranı konseptiyle servis ediyor. Wok To Walk ekibi, web sitesinde kendilerini şöyle tanıtıyor:

Wok To Walk“Bizimkisi bir seyahat ve egzotik aromalar hikayesi. Birkaç yıl önce, Tayland civarında maceralı bir seyahat sırasında tutkumuzu keşfettik: sokak yiyecekleri. Ateşi yüzünüzde hisedebileceğiniz bu basit mutfaklarda en lezzetli wok’ların tadını çıkardık. Tazelik, gösteri, özgürlük ve egzotik aromalar bizi tamamen baştan çıkardı. O kadar Gerçekti.

Amsterdam’a döndüğümüzde umutsuzca benzer bir şey aradık. Fakat etrafımızda çabuk, sağlıklı, esnek ve ekonomik yiyecekler bulamadık. Böylece, 2004 yılında hepsini sağlayabileceğimiz rüyalarımızın restoranını açtık. Hikayenin devamı, başlangıcı kadar basit: insanlar bundan hoşlandılar. Konseptimiz yeniydi ve Avrupalı müşterilerin özgürlük ihtiyacı öylesine büyüktü ki, bu yaklaşımı yaygınlaştırmaya başladık. Sonrasında 9 yıl içinde 50’den fazla restoran açtık ve hala bu yolda yürüyoruz. Hiç kuşkusuz, köklerimizle teması kaybetmemek adına Tayland’a seyahat etmeyi sürdürüyoruz. Konseptimiz öyle basit ki, dört sözcükle açıklayabiliriz: taze, besleyici, çabuk ve esnek. 3 adımlık menü kadar basit: Öylesine taze ki her malzemeyi, üstüne yardımcı malzemeleri ve sosu gururla sergileyebiliriz. İster sıkı bir vejeteryan, ister tahılcı ister etçi olun, aklınıza gelen her kombinasyonu yapabilirsiniz. Esneklik bu demektir, değil mi? Siparişinizi verdikten sonra, wok’unuz hemen önünüzde 5 dakikadan kısa bir süre içinde pişiriliyor. Seyretmesi gerçekten çok hoş: ateş, bilek hareketleri, eğlenceli wok ustaları.”