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Yeni şef, yeni lezzetler

Yeni şef, yeni lezzetler

Arnavutköy’ün sevilen mekanlarından Hudson, lezzet yolculuğuna yeni şefi Arda Önay’la devam ediyor.

Önay’ın imza yemekleri arasında balık yumurtası ile hazırladığı kendi spesiyali aglio e olio spaghetti, Hint mutfağının en bilinen lezzetlerinden tikka masala’nın farklı bir yorumu ile üç aşamada pişirilen ev yapımı özel patates kızartması ve peynir fondü ile sunulan antrikot yer alıyor. Zenginleştirdiği kahvaltı menüsünde ise trüf yağı, mercimek filizi, vişne ekşisi ve köy ekmeği ile sunulan çırpılmış yumurta, ev yapımı guacomole poşe yumurta ve yumurta bottarga ile hazırlanan kahvaltı dürümü dikkat çekiyor.
Tel: (0212) 257 72 66


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