Melisa Özge Özgen: “Başarı: sabır ve azim”

BFF Kozmetik Satış ve Proje Direktörü Melisa Özge Özgen, çocuk yaştan beri süregelen kozmetik ürünlerine olan ilgisini, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olarak taçlandırmış ve okumayı, araştırmayı, keşfetmeyi, sıfırdan var etmeyi, yeniliği, hayatı ve gezmeyi seven bir isim. Aynı zamanda, kendisini işine aşık olan biri olarak tanımlıyor. Durmaksızın üretmekten ve tekrara düşmeyen yenilikçi hayal gücüyle insanların hayatlarına dokunacak farklılıkları yaratmaktan ise mutluluk duyuyor. Başarı kavramını istikrarla başarıya odaklanmak olarak özetleyen Özgen, her başarılı kariyer yolculuğunda olduğu gibi aşması gereken bazı engellere rastladığını da belirtiyor. Bugün bile pes etmeden daima kendini yenilemesi gerektiğini düşünüyor ve ekliyor: “Her zaman sizi aşağıya çekmek isteyen insanlar olacak. Ancak buna teslim olmadan, mücadeleci olmak sizi bir adım daha ileri taşıyabilir.”

Kariyer yolculuğunuzda yaşadığınız en önemli kırılma noktası neydi?

Hayatta başınıza gelen her talihsiz durum, çok büyük deneyimleri de beraberinde getiriyor. Zor yöneticilerle mücadele etmeyi bilmek, olumlu bir deneyimin parçası. Hayatımda ilham kaynağım olan yine bir yöneticim sayesinde, ‘bitti’ dediği noktada en güzel hikayelerimi yazmakla başladım. Bu azim ve mücadelenin sonucu, bugün çok güçlü markalarımızın hem çalışanı hem kurucusu hem de bir yöneticisi olmaktan gurur duyuyorum.

BFF Kozmetik, aynı zamanda birçok markayı da bünyesinde bulunduran bir şirket. Çatınız altında hangi markalara ve ürün pazarına ev sahipliği yapıyorsunuz?

BFF Kozmetik çatısı altında, geleceğe miras değerinde Petite Maison markamız ile dermakozmetik, Pielor ile A’den Z’ye tüm kişisel bakım, Hammam El Hana ile aroma terapi-spa konseptiyle global pazarlara odaklanan markamız, 84 ülkede emin adımlarla ilerlemeye devam ederken, pazar ağını da genişletmeye odaklandı. Çok yakın zamanda Türkiye pazarına da çok güçlü bir şekilde girmeye hazırlanıyoruz.

İhracattaki başarınızın sırrı nedir?

Yenilikçi ruhumuzun getirdiği tasarımsal yaklaşımları, AR&GE laboratuvarımızın başarılı formül çalışmalarıyla birleştirerek kalite standartlarımızdan ödün vermeyen ilkelerimiz doğrultusunda, müşterilerimizle yıllara dayalı güven üzerine çalışmak.

Petite Maison markasının hikayesi nasıl başladı?

Anlamını da taşıdığı gibi 1950 ruhunu ilham alarak, dönemin tüm Parizyen havasını içinde barındıran ve herkesin kişisel bakımında mutluluk hissini yaşadığı o küçük evlerden ilham alarak başladı. Bugün ise herkesin kendinden bir parça bulabileceği yenilikçi ve samimi bir markayız. O dönemin şartlarında her kusursuz cildin arkasında bulunan kendi dokunuşları ise en büyük ilham kaynağımız oldu. Bu dokunuşu herkesin kendiyle birlikte keşfetmesi için Petite Maison markalı ürünlerimiz o dönemin ruhundan ilham buluyor ve sektördeki farkını kreatif tasarımlarıyla, kalite ve fiyat performansıyla ortaya koyuyor.

Markanızın gelecek planlarında hangi adımlar var?

Her cilt tipinin yanı sıra, yaş gruplarına da ayrıca hitap edecek, yeni trend olacak aktiflerle yeni ürün koleksiyonları sunarak, sürekliliği ve markalarımızın dinamiklerini korumaya devam etmek var.

MERCEK ALTINDA