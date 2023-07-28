Mikrodalgaya asla koymamanız gereken 10 şey

Mikrodalga, modern teknolojinin bir harikasıdır. Yiyecekler birkaç saniye içinde buz soğuğundan alev alev sıcağa geçebilir. Pişirme süresini kısaltır, hazırlık süresini hızlandırır ve çok yönlü olarak ev aşçısının işini kolaylaştırır. Ancak her şey mikrodalga fırına girmemelidir.

Bazı yiyecekler, içecekler ve kaplar, bir dakikadan daha kısa bir süre boyunca bombalanırsa toksinler salabilir, yanabilir, eriyebilir ve hatta patlayabilir. Bazıları toksik bile olabilir.

Bu yiyeceklerden birkaçı oldukça yaygındır; hatta bu sabah bir tanesini mikrodalgada ısıtmış olabilirsiniz. Kötü bir şeyin olmaması, olmayacağı anlamına gelmez, bu nedenle bu yiyecekleri mikrodalgadan uzak tutarak kendinizi ve başkalarını koruyun.

Şili biberi

Kırmızı acı, turuncu veya yeşil biberler kapsaisin adı verilen bir bileşik içerir. Biberler, özellikle aşırı sıcak çeşitler ısıtıldığında, kapsaisin mikrodalga fırının kapalı havasında buharlaşır. Mikrodalga kapısının açılması sizi akciğerlerinizi, boğazınızı, gözlerinizi ve burnunuzu tahriş edebilecek ve yakabilecek dumanlara maruz bırakır.

Nasıl ısıtılır: Biberleri mikrodalgaya koymak yerine kızartın, soteleyin veya ızgara yapın.

Çok haşlanmış yumurta

Gün ortası atıştırmalıklarınız için soğuk yumurtalardan bıktınız, bu yüzden bir tanesini mikrodalgaya 15 saniye atıyorsunuz. Yumurtayı kesip patlayana kadar her şey yolunda görünüyor; ofisinizin, bilgisayarınızın ve sizin her yerinde.

İster kabuklu ister soyulmuş olsun, mikrodalgada ısıtılan yumurtalar buhar salar. Buhar beyazlardan kaçamaz, bu nedenle basınç oluşur. Yumurtayı kestiğinizde (veya daha kötüsü ısırdığınızda), buhar anında salınır. Ortaya çıkan patlama sizi yakabilir.

Nasıl ısıtılır: Mikrodalgada ısıtmadan önce bir yumurtayı dörde bölün. Birkaç dakikanız varsa, bir bardak sıcak suya atın ve 3 ila 5 dakika bekletin.

Strafor

Gıda için güvenli köpük, ısıtıldığında yemeğinize ve havaya zararlı kimyasallar salabilen bir plastik türüdür. Köpük ayrıca mikrodalgalarla püskürtüldüğünde ısıya dayanıklı değildir. Eriyebilir veya bükülebilir.

Nasıl ısıtılır: Yiyecekleri straforda pişirmek yerine cam bir tabak veya kap üzerine yerleştirin. Bir kağıt havlu ve normal mikrodalga ile örtün.

Kulplu Paket Servis Kapları

Elle taşınan taşıma kaplarında kıvılcım çıkarabilecek ve yangına neden olabilecek metal vardır.

Genel bir kural olarak, herhangi bir plastik kapta "Mikrodalga Güvenli" ifadesinin olup olmadığını bir kez daha kontrol edin. Bu etiket FDA tarafından düzenlenir ve kap ısıtılırsa kimyasallara maruz kalma riskiniz olup olmayacağını size söyler.

Nasıl ısıtılır: Artıkları mikrodalgaya dayanıklı bir kaba veya tabağa boşaltın. Sıçramaları ve patlamaları engellemek için bir kağıt havluyla örtün. Normal şekilde ısıtın.

Su Bardağı

Çay yapmak için suyu mikrodalgada ısıtmak, su ısıtıcısında kaynamasını beklemekten çok daha hızlıdır, ancak zamandan tasarruf etmek size pahalıya mal olabilir. Mikrodalgada kendi kendine ısınan su hızla aşırı ısınabilir. Herhangi bir baloncuk göremeseniz de, bir çay poşeti, kaşık eklediğinizde ve hatta suyu hareket ettirdiğinizde hızla oluşabilirler. Nadir durumlarda patlayabilir bile.

Nasıl ısıtılır: İşi bir su ısıtıcısına bırakın.

Üzüm

Yulaf ezmenizi bir avuç üzümle doldurup tüm yemeği mikrodalgaya koymayın. Üzümler aşırı ısınır ve şekerli hamur hızla erimiş plazmaya dönüşür. Siz karıştırırken veya hatta bir ısırık aldığınızda mikrodalgada patlayarak aşırı sıcak meyveleri uçurabilirler.

Nasıl ısıtılır: Üzümleri ısıtmak istiyorsanız, fırında birkaç dakika kavurmayı düşünün. Ayrıca orta-yüksek ocak gözü üzerindeki bir tavada hızla ısınırlar.

Artan Patatesler

Endişelenmeyin, patateslerinizi mikrodalgada hızlı pişirmeye devam edebilirsiniz . Ancak daha sonra yeniden ısıtmaya karar verirseniz, tehlikeli hale gelmelerini önlemek için önlemler alın. Patatesler genellikle botulizm bakterisi olan Clostridium botulinum'u barındırır. Pişirildiğinde ve hemen buzdolabında saklanmadığında bakteriler çoğalabilir. Patatesleri mikrodalgada pişirmek de bakterileri öldürmez, bu nedenle ikinci gün patatesleriniz mide rahatsızlığına neden olabilir.

Nasıl ısıtılır: Yenmeyecek pişmiş patatesleri olabildiğince çabuk buzdolabına taşıyın. Oda sıcaklığında saatlerce bekletmeyin. Fırında tekrar ısıtın. Genel bir not: Patatesleri alüminyum folyo kılıf içinde pişirmeyin. Araştırmaya göre teneke nemi yakalıyor ve sıcak, nemli ortamda spor gelişimini hızlandırıyor. Daha çıtır bir patates kabuğu için ve karnınızın iyiliği için, patatesleri folyo kılıf olmadan pişirin.

İşlenmiş etler

Pastırma, sosisli sandviç, öğle yemeği eti ve sosisler mikrodalgada değil ocakta veya fırında pişirilmelidir. Bu işlenmiş et ürünlerinin ısıtılması, kolesterol oksidasyon ürünlerinin (COP'ler) oluşumuna yol açar.8COP'ler koroner kalp hastalığı ile ilişkilendirilmiştir. Araştırmalar, bunun iltihaplanma, atardamarlarda plak oluşumu ve daha fazla sağlık durumuyla da bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir.9

Nasıl ısıtılır: Bir çalışma, ızgara yapmanın etlerdeki COP miktarını da artırdığını buldu, bu nedenle fırında pişirme veya soteleme en güvenli seçenekler olabilir.

Domates sosu

Mikrodalgada domates soslarını ısıtmak genellikle sıçramalarla sonuçlanır. Sosun ısıtıldığında ürettiği ısı ve buhar, kalın sostan veya malzeme parçalarının içinden çıkmakta zorlanır. Buhar, patlayıp mikrodalga duvarlarının üzerine çıkacak kadar güçlü hale gelene kadar birikir. Bazı durumlarda sos, karıştırdığınızda patlayabilir, bu da yanıklara ve kesinlikle giysilerin lekelenmesine neden olabilir.

Nasıl ısıtılır: Sosları küçük bir tavada ocakta ısıtın. Bu, eşit ısıtmaya izin verir ve buhar oluşumunu önlemek için kolayca karıştırabilirsiniz.

Hiçbir şey

Asla boş bir mikrodalga fırını çalıştırmayın. Mikrodalgaları absorbe edecek yiyecek veya kap olmadığında, ışınlar magnetrona geri döner. Bu, makineye zarar verebilir ve hatta yangın çıkmasına neden olabilir. Başlat'a basmadan önce mikrodalgaya yiyecek koyduğunuzdan emin olun.