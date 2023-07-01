Airfryer'da pişirmemeniz gereken 4 şey

Şu anda Airfryer'dan daha popüler olan bir cihaz yok. Bu set üstü cihazlar, hayatı çok daha kolay hale getirerek fırını kullanmamanıza ve hatta bazı yemekler için "kur ve unut" seçeneğine izin veriyor. Hepsinden iyisi, Airfryerlerin temizlenmesi ocak veya fırından daha kolay olabilir.

Airfryerler tavuk, biftek ve hatta çörek gibi çeşitli yiyecekleri pişirmek için kullanışlı olduğundan, çoğumuz içlerinde pişiremeyeceğiniz hiçbir şey olmadığı izlenimine kapılıyoruz. Bu teknik olarak doğru olmakla birlikte, airfryerda pişirmeye çalıştığınız her şeyin en iyi şekilde sonuçlanacağı veya belirli yemekleri yapmak için kullanırsanız değerli airfryerinizi mahvetme riskini almayacağınız anlamına gelmez.

Hamilton Beach Brands şefi ve tüketici testi mutfağı uzmanı Laurie Klein'a göre Airfryerlerde pişirmekten kaçınmanız gereken yiyecekler şunlardır .

Panelenmiş veya Hırpalanmış Her Şey

"Airfryerler, hemen hemen her şeyi pişirebilen sihirli fırınlardır. Bununla birlikte, panelenmiş yiyeceklerin benzersiz pişirme gereksinimlerine daha uygun olan diğer küçük mutfak aletlerine ıslak panelenmiş herhangi bir şeyi bırakmak en iyisidir, ”diye açıklıyor Klein. Hava fritözünde karides tempura veya birayla dövülmüş balık gibi panelenmiş yiyeceklerin pişirilmesindeki sorun, temizliği zorlaştırabilecek veya makinenize zarar verebilecek damlama riskidir.

Yapraklı sebzeler

Sebzelerinizi yemek önemlidir ve onları pişirmenin birçok yolu olsa da, Airfryerler ıspanak, çin lahanası, pazı ve lahana gibi yapraklı yeşil sebzeler için iyi bir seçim değildir. Bunun nedeni, havanın hızının düzensiz ısınmalarına neden olmasıdır. Bu kuralın tek istisnası, Airfryerlerın bu tür sebzelerden sebzeli cips yapmak için harika olmasıdır.

Öte yandan brokoli, karnabahar ve kabak gibi sebzeler fritözde pişirildiğinde lezzetli olur.

Soslu yiyecekler

Airfryerler yoğun bir şekilde soslanmış tavuk kanadı veya turşusu damlayan bir biftek koymayı mı düşünüyorsunuz? Klein tekrar düşünmeyi öneriyor. Şef, "Airfryerler için en kötü yiyecekler soslar veya hamurlardır" ve temizlenmesi çok uğraş gerektirir,” diye açıklıyor.

Peynirli yiyecekler

Izgara peynir, peynirli makarna veya patates graten gibi peynirli yiyecekler için de Airfryerler uygun değildir. Ancak, bu kuralın birkaç istisnası vardır: Mozzarella çubukları gibi daha önce kızartılmış olan dondurulmuş gıdalar Airfryerlerda yeniden ısıtılabilir.