"Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi" filminden yeni fragman

Uzun süre Disney kanalında animasyon çizgi film olarak yayınlanan sonrasında film olarak 15 Eylül'de sevenleriyle buluşmaya hazırlanan 'Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi' filminin yeni fragmanı yayınlandı.

MUCİZE UĞUR BÖCEĞİ İLE KARA KEDİ FİLMİ KONUSU

Marinette ve Adrien, diğerleri gibi iki gençtir, ancak tehlike kapıyı çaldığında maskeli süper kahramanlar Uğur Böceği ve Kara Kedi'ye dönüşürler. Güçlerini sadece özverili bir şekilde kullanmakla uğraşan, kimliklerini bir sır olarak saklayan ve kendileirni beklenmedik bir aşkın içinde bulan ikili, şehirlerini korumak için birlikte zorlu bir mücadeleye girişir.

MUCİZE UĞUR BÖCEĞİ İLE KARA KEDİ FİLMİ FRAGMANI