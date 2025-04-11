Mutluluk Düşü konusu nedir?

Mucize Denizaltı’nın ödüllü yazarı Angie Kim’in kaleme aldığı Mutluluk Düşü, sürükleyici ve yürek burkan bir aile portresini okuyucuya sunuyor.

Mutluluk Düşü konusu

Mia’nın babası, kardeşi Eugene ile yaptığı yürüyüşten sonra gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Otizm ve Angelman sendromu nedeniyle konuşamayan Eugene, yaşananlara tanıklık eden tek kişidir. Mia, önce endişelenmese de kardeşinin kanlar içinde eve dönmesiyle gerçeğin düşündüğünden çok daha karmaşık olduğunu fark eder.

Aile bağları, sevgi, felsefe, kişisel sırlar ve ırksal önyargılar gibi pek çok temayı işleyen bu sürükleyici roman, şaşırtıcı olaylarla dolu bir yolculuk sunuyor. “Mutluluk Düşü”, şok edici sürprizleri ve zengin olay örgüsüyle dikkat çekiyor.