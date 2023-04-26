Netflix, 2023 ve 2024 yılında gelecek orijinal animasyon filmleri duyurdu

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu olan Netflix'in 2023 ve 2024 yıllarında gelmesi beklenen animasyon filmleri listelendi. Listede 9 film yer alırken tahmini çıkış tarihleri de belirtildi.

Netflix’in 2023 ve 2024’te çıkaracağı animasyon filmleri

1. Nimona

Çıkış tarihi: 2023 Yazı

Yönetmen: Nick Bruno ve Troy Quane

2. The Monkey King

Çıkış tarihi: 2023 Yazı

Yönetmen: Anthony Stacchi

3. Leo

Çıkış tarihi: 2023 Sonbaharı

Yönetmen: Robert Marianetti, Robert Smigel ve David Wachtenheim

4. Chicken Run: Dawn of the Nugget

Çıkış tarihi: 2023 Sonbaharı

Yönetmen: Sam Fell

5. In Your Dreams

Çıkış tarihi: 2024

Yönetmen: Alex Woo

6. Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie

Çıkış tarihi: 2024

Yönetmen: Liza Johnson

7. That Christmas

Çıkış tarihi: 2024

Yönetmen: Simon Otto

8. Thelma The Unicorn

Çıkış tarihi: 2024

Yönetmen: Jared Hess, Lynn Wang

9. Ultraman

Çıkış tarihi: 2024

Yönetmen: Shannon Tindle