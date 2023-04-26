Netflix, 2023 ve 2024 yılında gelecek orijinal animasyon filmleri duyurdu
Netflix, 2023 ve 2024 yılında çıkaracağı orijinal animasyon filmlerinden detayları paylaştı. Duyuruya göre platform, önümüzdeki 18 aylık süreçte farklı türlerden 9 animasyon filmiyle karşımıza çıkacak.
Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu olan Netflix'in 2023 ve 2024 yıllarında gelmesi beklenen animasyon filmleri listelendi. Listede 9 film yer alırken tahmini çıkış tarihleri de belirtildi.
Netflix’in 2023 ve 2024’te çıkaracağı animasyon filmleri
1. Nimona
Çıkış tarihi: 2023 Yazı
Yönetmen: Nick Bruno ve Troy Quane
2. The Monkey King
Çıkış tarihi: 2023 Yazı
Yönetmen: Anthony Stacchi
3. Leo
Çıkış tarihi: 2023 Sonbaharı
Yönetmen: Robert Marianetti, Robert Smigel ve David Wachtenheim
4. Chicken Run: Dawn of the Nugget
Çıkış tarihi: 2023 Sonbaharı
Yönetmen: Sam Fell
5. In Your Dreams
Çıkış tarihi: 2024
Yönetmen: Alex Woo
6. Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie
Çıkış tarihi: 2024
Yönetmen: Liza Johnson
7. That Christmas
Çıkış tarihi: 2024
Yönetmen: Simon Otto
8. Thelma The Unicorn
Çıkış tarihi: 2024
Yönetmen: Jared Hess, Lynn Wang
9. Ultraman
Çıkış tarihi: 2024
Yönetmen: Shannon Tindle