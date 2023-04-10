Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu 'Terzi'den ilk kareler geldi!

Başrolünde Çağatay Ulusoy’a yer veren dizinin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül gibi başarılı isimler yer alıyor. Cem Karcı’nın yönettiği, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı Terzi, 2 Mayıs’ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.