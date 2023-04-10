Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu 'Terzi'den ilk kareler geldi!

Netflix, güçlü karakterleri, geçmişten gelen sırları ve aşkı konu alan yeni dizisi Terzi’nin yayın tarihini açıkladı.

1 / 6
Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu 'Terzi'den ilk kareler geldi! - Resim : 1

Başrolünde Çağatay Ulusoy’a yer veren dizinin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül gibi başarılı isimler yer alıyor. Cem Karcı’nın yönettiği, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı Terzi, 2 Mayıs’ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

2 / 6
Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu 'Terzi'den ilk kareler geldi! - Resim : 2

Genç ve yetenekli bir terzi olan Peyami’nin hikayesinin anlatıldığı dizide Peyami, dedesinin ölümünden sonra herkesten gizlediği babasının sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalır.

3 / 6
Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu 'Terzi'den ilk kareler geldi! - Resim : 3

Bugüne dek uzak durduğu, çevresindeki herkesten gizlediği ne varsa yüzleşmek zorunda kalırken, geçmişin üzerindeki sır perdeleri de aralanır.

4 / 6
Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu 'Terzi'den ilk kareler geldi! - Resim : 4

TERZİ DİZİSİ KONUSU

Terzi, yeteneğini büyükbabasından miras alan genç ve başarılı terzi Peyami'nin hikâyesini anlatıyor.