Netflix Şubat 2023 programını duyurdu! İşte Şubat ayı filmleri, dizileri ve belgeselleri

Netflix’in şubat 2023 programı belli oldu. Perihan Mağden'in aynı adlı romanından uyarlanan, Melisa Sözen'in başrolünde yer aldığı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? 24 Şubat'ta Netflix ekranlarındaki yerini alacak. Başrolünde Nejat İşler'i izleyeceğimiz, aksiyon dolu üçlemenin ilk filmi İyi Adamın 10 Günü, 10 Şubat’ta Netflix’te izleyici ile buluşacak. İşte Şubat ayı filmleri, dizileri ve belgeselleri...

NETFLİX ŞUBAT AYI DİZİ PROGRAMI

You: 4. Sezon 1. Kısım / 9 Şubat

Londra'da yeni bir başlangıç yapan Joe, geçmişe sünger çekip iyi biri olmak ister. Ancak günahlarından arınmaya çalıştığı bu zorlu yolda yeni bir takıntının pençesine düşer.

Red Rose / 15 Şubat

Bir grup serseri genç, tehlikeli taleplerde bulunan bir uygulamayı indirir ve ölümcül sonuçlar doğuran bu talepler nedeniyle kâbus gibi bir yaz geçirir.

The Upshaws: 3. Kısım/ 16 Şubat

Başarı için çabalamaya ve her türlü belayı atlatmaya devam eden Upshaw ailesi, dirençlerini ve ilişkilerini sınayacak bir dizi engelle karşılaşır.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? / 24 Şubat

Otellerde kalarak kaçak bir hayat süren gizemli bir anne ile genç kızı, karşılarına çıkan tehditlerle baş ederken geçmişlerinin üzerindeki sır perdesi yavaş yavaş aralanır.

NETFLİX ŞUBAT AYI FİLM PROGRAMI

İyi Adamın 10 günü /10 Şubat

İyi bir adam olarak bilinen Sadık, insan kaçakçıları ve katillerin dünyasında adalet ararken iyilikle kötülük arasındaki çizgi bulanıklaşır. Aksiyon dolu üçlemenin ilk filmi.

Your Place Or Mine / 10 Şubat

Çok yakın arkadaş ve tamamen zıt karakterler olan Debbie ve Peter, bir haftalığına evlerini değiştirir ve birbirlerinin hayatına yakından bakmaları, bir aşkın kapılarını aralar.

Meşhur Hayalet Ernest / 24 Şubat

Yeni evlerinde Ernest adlı bir hayalete rastlayan Kevin ve ailesi, sosyal medyada ünlü olur ama Kevin, Ernest'ın geçmişini araştırmasına yardım edince CIA'in hedefi hâline gelirler.

NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

BİR NETFLIX DİZİSİ

DETECTIVE CONAN: THE CULPRIT HANZAWA / 1 Şubat

Anime

Detective Conan'ı tiye alan bu dizide karaltı olarak resmedilen gizemli bir şüpheli, bir cinayet işlemek amacıyla suç batağındaki Beika şehrine taşınır.

BİR NETFLIX BELGESELİ

GUNTHER'IN SERVETİ / 1 Şubat

Belgesel

Bu ilginç öykü, kendine ait bir vakfı olan köpek Gunther ve onun tarikat benzeri bir toplulukla birlikte lüks bir yaşam süren eksantrik bakıcısını merkezine alıyor.

NETFLIX LİSANSLI İÇERİK

RICK AND MORTY: 6. SEZON / 1 Şubat

Parlak zekalı Rick ve huysuz torunu Morty'nin alternatif dünyalara yaptığı yolculukları konu alan Rick and Morty, yeni bölümleriyle geri dönüyor.

BİR NETFLIX FİLMİ

DENİZLERİN KIZI / 3 Şubat

Avustralyalı azimli bir genç kız, tek başına yelkenle dünyayı dolaşan en genç kişi olma hayalinin peşinden giderken korkularıyla yüzleşir.

BİR NETFLIX BELGESELİ

BILL RUSSELL: EFSANE / 8 Şubat

Bu biyografik belgeselde, sivil haklar mücadelesinin simge ismi ve NBA'in en çok şampiyonluk kazanan oyuncusu Bill Russell'ın sahada ve saha dışındaki olağanüstü mirası anlatılıyor.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

BABAM BİR ÖDÜL AVCISI / 9 Şubat

Galaksiler arası ödül avcılığı yapan bir babanın, iki çocuğu yanlışlıkla onunla uzaya gelip asıl işini öğrenince babalık görevlerine yenileri eklenir.

BİR NETFLIX FİLMİ

RE/MEMBER / 14 Şubat

Bir cinayetin işlendiği zaman döngüsünde sıkışıp kalan altı liseli, kimliği belirsiz bir cesedin parçalarını bularak bu lanetten kurtulmaya ve yeni bir güne uyanmaya çalışır.

BİR NETFLIX DİZİSİ

LIDIA POËT'İN HUKUK MÜCADELESİ / 15 Şubat

İtalya'nın ilk kadın avukatı Lidia Poët'in gerçek hikâyesinden esinlenen dizide, avukatlık yapmaktan men edilen bir kadın, mahkeme kararına karşı mücadele etmeye hazırlanır.

BİR NETFLIX BELGESELİ

AFRİKA KRALİÇELERİ: NJINGA / 15 Şubat

Canlandırmaları belgeselle harmanlayan bu dizi, aile içi ihanet ve siyasi rakiplerle boğuşan Angola kraliçesi Njinga'nın yükselişini ve hükümdarlığını anlatıyor.

BİR NETFLIX BELGESELİ

MURDAUGH CİNAYETLERİ: GÜNEY CAROLINA'DA BİR SKANDAL / 22 Şubat

Korkunç trajediler, Güney Carolina'da yaşayan birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluğu derinden sarsar ve topluluğun en güçlü ailesinin dehşet verici sırlarını açığa çıkarır.

BİR NETFLIX DİZİSİ

ÜÇÜZLER / 22 Şubat

Birbirine tıpatıp benzeyen üçüz kardeşlerden biri olduğunu keşfeden amansız bir dedektif, geçmişine ilişkin gerçeği ortaya çıkarmak için tehlikeli bir maceraya atılır.

BİR NETFLIX FİLMİ

BAŞIBOŞ / 22 Şubat

Açık renkli siyahi bir kadının titizlikle kurduğu ayrıcalıklı hayatı, yaşadığı şirin banliyö kasabasına iki yabancının çıkagelmesiyle altüst olur.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

EN İYİ ARKADAŞIM LAY LAY: 2. SEZON / 23 Şubat

Çocuk & Aile

Lay Lay ve Sadie, tekrar bir araya gelir. Sırları hâlâ güvendedir ama uygulamadaki sorunlar, şamatalı lise ortamı ve hayat dersleri gibi deneyimlerle başa çıkmaları gerekir.

BİR NETFLIX BELGESELİ

FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE: 5. SEZON / 24 Şubat

Formula 1'in kıyasıya rekabetle dolu her sezonunda pilotlar, yöneticiler ve takım sahipleri, hayatı hem pistte hem de pist dışında hızlı yaşıyor.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

ACAYİPGİLLER: 2. SEZON / 24 Şubat

Çocuk & Aile

Daha fazla laf kalabalığı, sönük fikirler ve okul maskaralıklarıyla geri dönen James, Max ve Echo, Arizona'nın Dirt kasabasını yeniden felakete sürükler.