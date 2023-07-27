Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu (17 - 23 Temmuz 2023)

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. Box Office'in derlediği habere göre film kategorisinde platformun oriijnal yapımı Aşk Taktikleri 2 birinci sıraya yükseldi. Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "The Witcher" dizisi üçüncü sezonuyla tekrardan birinci sıraya yükseldi. 17 - 23 Temmuz 2023 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle...

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

1. The Witcher (3. Sezon)

2. Ölümcül Kaçamak

3. Manifest (1. Sezon)

4. Gossip Girl (1. Sezon)

5. Terzi (1. Sezon)

6. King The Land (1. Sezon)

7. Şirinler (1. Sezon)

8. Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus

9. Too Hot To Handle (5. Sezon)

10. Outlander (6. Sezon)

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

1. Aşk Taktikleri 2

2. Bird Box Barcelona

3. Hazine

4. Patron Bebek 2: Aile Şirketi

5. Aşk Taktikleri

6. Kutsal Damacana 4

7. İllegal Hayatlar

8. Eller Yukarı, Damat!

9. Gazap Ateşi

10. Sen İnandır