Netflix Türkiye'nin yeni filmi Sen Yaşamaya Bak'ın fragmanı yayınlandı! İşte konusu, oyuncuları

Netflix Türkiye'nin yeni filmi Sen Yaşamaya Bak'ın fragmanı yayınlandı. Taff Pictures imzalı film 21 Mart'ta platformda yerini alacak. Başrollerinde Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı filmin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Hakan Ketche oturdu. Sen Yaşamaya Bak filminin konusu nedir? Oyuncular kimler? Yakından bakalım:

SEN YAŞAMAYA BAK FİLMİ KONUSU

Bekar bir anne olan Melisa, oğlu Can'ı tek başına büyüten güçlü bir kadındır. Ancak aldığı bir haber hayatının dengesini bozar. Melisa, hasta olduğunu ve çok az ömrü kaldığını öğrenir. Peki hayatının son günlerinde ayaklarını yerden kesecek bir aşk yaşayarak, Can'ı emanet edebileceği birini bulabilecek midir?

SEN YAŞAMAYA BAK FİLMİ OYUNCULARI

Aslı Enver,

Kaan Urgancıoğlu,

Mert Ege Ak,

Ezgi Şenler,

Birce İrem,

Sertaç Güder,

Ayşe Defne Özpirinç

SEN YAŞAMAYA BAK FİLMİ FRAGMANI