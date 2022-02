Netflix dizisi Bridgerton'ın 2. sezonundan ilk fragman geldi! İşte yayın tarihi

Heyecanla beklenen Bridgerton dizisi 2. sezonu için müjdeli haber geldi. İlk sezonu Aralık 2020'de yayınlanan Netflix'in popüler dizisi "Bridgerton"ın 2. sezonundan fragman yayınlandı. Julia Quinn'in aynı adlı roman serisinden uyarlanan dizinin yeni sezonu, serinin 2000 yılında yayınlanan 'The Viscount Who Loved Me' adlı ikinci kitabına dayanacak.

BRIDGERTON 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sevilen dizi Bridgerton, Lord Anthony Bridgerton’ın gerçek aşkı bulma çabasına odaklanan 2. sezonuyla 25 Mart’ta Netflix'te seyirci karşısına çıkacak. 3. ve 4. sezon onayını şimdiden alan, ilk sezonuyla Netflix'in en çok izlenen dizilerinden birisi olmayı başaran Bridgerton'ın 2. sezon fragmanı da yayınlandı.

BRIDGERTON YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Anthony Bridgerton, kendine yakışan bir evlilik yaparak ailesini onurlandırmak istiyor. Naiplik dönemi Londrası'ndaki rekabetçi evlilik ortamına ilk kez giren Kate (Simone Ashley) ve kız kardeşi Edwina Sharma'nın (Charithra Chandran) Hindistan'dan dönüşü ise bu arayışı kolaylaştırıyor.

Anthony Edwina ile ilgilenmeye başladığında Kate, onun asıl niyetinin gerçek aşkı bulmak olmadığını anlıyor ve bu birlikteliğin önüne geçmek için elinden geleni yapıyor. Ancak bu süreç, Kate ve Anthony’nin yakınlaşmasına sebep oluyor ve ilişkileri daha karmaşık bir noktaya sürükleniyor. En derin sırrını yakınlarından saklayan Penelope (Nicola Coughlan), şehirdeki varlığını sürdürmeye devam ederken, Featherington Ailesi ise yeni varislerinin aralarına katılmasını bekliyor.

BRIDGERTON OYUNCU KADROSU

Bridgerton kalıcı arkadaşlıkların zamansızlığını, kendi başının çaresine bakan aileleri ve her şeyi fetheden bir aşk arayışını ele alan romantik, skandallarla dolu ve kıvrak zekalı bir dizi. Dizide ayrıca Adjoa Andoh (Lady Danbury), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Shelley Conn (Mary Sharma), Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Phoebe Dynevor (Daphne Basset), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Calam Lynch (Theo Sharpe), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington) ve Rupert Young (Jack) ile birlikte Lady Whistledown’ı seslendiren Julie Andrews da yer alıyor.

BRIDGERTON 2. SEZON FRAGMANI