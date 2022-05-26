Netflix, yeni dizisi 'Kuş Uçuşu'nun' fragmanını ve afişini paylaştı

Netflix, Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı, bir av ve avcının hikayesini anlatan 'Kuş Uçuşu'nun' fragmanını ve afişini paylaştı. Dizi, çok yüksek bir ego ile kör bir hırsın savaşını konu alıyor.

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı, kadrosunda Burak Yamantürk, İrem Sak ve Defne Kayalar gibi sevilen isimlerin de yer aldığı Kuş Uçuşu, yayınlanan afişi ve fragmanı ile merak uyandırdı.

Ormanda yaşayan aslanlarla onlar tarafından görmezden gelinen avcı kuşun amansız mücadelesini anlatan Kuş Uçuşu, dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran X kuşağıyla, yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını gözler önüne seriyor. Ormanda bir avcı tarafından izlenmenin serinliğini omuzlarında hisseden X kuşağı yeni dünyayı, sosyal medyayı, yeni mecraları ve iş kollarını anlamaya çalışırken, asıl büyük değişikliğin farkında değildir. Orman kanunlarını dikkate almayan kuşların hırslarının peşinden gitmeye başlamasıyla beraber bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolun yürünme şekli tamamen değişti. Yukarılara tırmanırken, çok çalışmanın erdemine güvenmek yerine “kuş uçuşu” gitmeye çalışan Aslı'yı merkezine alan hikaye, en üstteki koltuğa oturabilmek, masadaki önemli kişi olabilmek için verilen mücadeleyi anlatırken hedefine güdümlenmiş Aslı’nın yeni dünyanın yöntemleriyle kazanıp kazanamayacağını sorgulayacak.

Yapımcılığını Kerem Çatay’ın, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturduğu Kuş Uçuşu, 8 bölümden oluşuyor.