Netflix'in yeni popüler dizisi Wednesday, Stranger Things 4'ün rekorunu kırdı

Yönetmen Tim Burton imzalı Wednesday ilk haftada bir rekora imza attı. Meşhur Addams Ailesi'nin kızına odaklanan yapımda, gotik bir akademide okuyan Wednesday hem genç olmanın getirdiği zorluklarla hem de ünlü ailesini yakından ilgilendiren gizemli cinayetlerle uğraşıyor. Dizi 23 Kasım'da platformda izleyiciyle buluştu.

Wednesday 341,2 milyon saat ile Netflix'te bir haftada en çok izlenen İngilizce dizi rekorunu kırdı.

Jenna Ortega'nın başrolünde yer aldığı dizi Stranger Things 4'ün rekorunu kırmış oluyor. Wednesday 93 ülkenin tamamında İlk 10'a girdi ve 83 ülkede 1 numara oldu.

Bu alandaki rekor Netflix'teki ilk tam haftasında 335 milyon saat izlenme kaydeden Stranger Things 4'e aitti.

Güney Kore dizisi Squid Game ise tek bir haftada kaydedilen 571,8 milyon saat izlenme ile tüm zamanların rekorunu elinde tutuyor.

Netflix'e göre Wednesday 50 milyondan fazla evde görüntülendi.

21-27 Kasım haftasında Netflix Top 10 listesinde 2. sırada 87,9 milyon saat izlenen 1899 yer alıyor. The Crown 42.36 milyon saat izlenmeyle üçüncü sıraya yükseldi ve Dead to Me 3. Sezon 33.3 milyon saat daha izlendi.

21-27 Kasım Haftasının Sonuçları: