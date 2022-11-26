Addams Ailesi hayranları ekran başına! Wednesday dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Senaryosu Alfred Gough ve Miles Millar tarafından kaleme alınan, Tim Burton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Wednesday dizisi 23 Kasım Çarşamba günü Netflix'te izleyici ile buluştu. İlk sezonu 8 bölümden oluşan Wednesday dizisinin konusuna, oyuncularına, fragmanına birlikte bakalım...

Wednesday dizisi konusu nedir?

Dizi, Wednesday Addams'ın tuhaf bir akademideki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif öyküsü. Dizide Wednesday yeni ortaya çıkan medyumluk yeteneğinde ustalaşmaya çalışacak, kasabada dehşet saçan kanlı bir cinayet serisini önleyecek ve 25 yıl önce ebeveynlerinin karıştığı doğaüstü bir gizemi çözecek. Üstelik tüm bunları yaparken okulda kurduğu yeni ve karmakarışık ilişkilerde yolunu bulmaya çalışacak.

Wednesday dizisi oyuncu kadrosu

Jenna Ortega (Wednesday Addams),

Gwendoline Christie (Okul Müdürü Larissa Weems),

Jamie McShane (Şerif Galpin),

Percy Hynes White (Xavier Thorpe),

Hunter Doohan (Tyler Galpin),

Emma Myers (Enid Sinclair),

Joy Sunday (Bianca Barclay),

Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka),

Moosa Mostafa (Eugene Ottinger),

Georgie Farmer (Ajax Petropolus),

Riki Lindhome (Dr. Valerie Kinbott)

Christina Ricci (Marilyn Thornhill)

Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams),

Luis Guzmán (Gomez Addams)

Isaac Ordonez (Pugsley Addams)

Wednesday dizisi fragmanı