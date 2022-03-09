Nur Fettahoğlu 'Ayak İşleri'ne konuk oluyor! Dizideki rolüyle sizi şaşırtacak!

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, izleyicilerin karşısına çok farklı bir rolle çıkıyor. GAİN’in sevilen dizisi Ayak İşleri’nin ikinci sezonuna konuk olan Fettahoğlu, burada bir dövüş sahnesinde yer aldı. Fettahoğlu, kasa şifresi çalmaya çalıştığı aksiyon sahneleri ile oldukça şaşırttı

AYAK İŞLERİ DİZİSİ KONUSU

Ayak İşleri’nde tecrübeli görev adamı Vedat ve felsefe okumuş, politik doğrucu Evren, zengin bir iş adamının “aşırı önemli” ayak işleri için çeşitli maceralara atılıyor. Fakat görev icabı çatıştıklarından daha fazla, kendi içlerinde çatışıyor. İkilinin bu zıt özellikleri, mütevazı kabadayılıkları ve kendilerine has “adalet” anlayışlarıyla büyük ilgi çeken dizinin ikinci sezonunda aksiyon ve komedi dozu iyice artıyor.

AYAK İŞLERİ DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın oynadığı Ayak İşleri’nin Yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu’nun oturuyor. dizinin ikinci sezon senaryosunu Özyurtlu, Volkan Öge ve Deniz Alnıtemiz bir arada kaleme aldı.

AYAK İŞLERİ FRAGMAN