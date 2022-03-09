Gain'in yeni dizisi Aslında Özgürsün için ilk tanıtım videosu yayınlandı! İşte konusu ve oyuncuları

Gazeteci-yazar Duygu Asena’nın aynı adlı romanından uyarlanan “Aslında Özgürsün” dizisi Gain’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin ilk tanıtım videosu ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayınlandı. Peki Aslında Özgürsün dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım:

ASLINDA ÖZGÜRSÜN KONUSU

Dizi, toplumun ve erkeklerin dayattığı kurallara karşı çıkan Belgin ve Berna isimli 40 yaşlarındaki iki kadının arkadaşlığını, özgürlük ve kimlik arayışlarını anlatıyor. Farklı çevrelerden farklı hayatlar yaşayan ancak benzer sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan bu kadın karakterlere ünlü oyuncular Deniz Çakır ve Bade İşcil hayat veriyor.

ASLINDA ÖZGÜRSÜN OYUNCU KADROSU

Deniz Çakır güçlü, dediğim dedik, Duygu Asena’nın eserindeki betimlemesiyle “aşka âşık” ama hayatta sadece kendisine dayanan Berna’yı canlandırıyor. Bade İşcil ise kendini eşine ve iki çocuğuna adamış, hayalinin bu olduğunu sanırken yeni tanıştığı özgür ruhlu bir adama âşık olmaya başlayan Belgin’i oynuyor.

Zuhal Olcay, Nükhet Duru ve Perihan Savaş gibi isimler dizide yer alacak

Senaristliğini ve yönetmenliğini Ali Kemal Güven’in üstlendiği dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Deniz Çakır ve Bade İşcil dışında, Alican Yücesoy, Burak Yamantürk, Saygın Soysal, Berk Cankat, Ceren Taşçı, Sergen Deveci, Ecrin Bolkar, Perihan Savaş, Aslı İçözü, Nurhan Özenen ve Nükhet Duru yer alıyor. Usta oyuncu Zuhal Olcay ise konuk oyuncu olarak sürpriz bir performansa imza atmaya hazırlanıyor.

ASLINDA ÖZGÜRSÜN TANITIM FRAGMANI