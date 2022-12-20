TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı O Ses Türkiye, 31 Aralık Cumartesi akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. O Ses Yılbaşı programına yine çok sayıda ünlü isim katılıyor. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programının bu seneki bazı konukları belli oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı programına hangi ünlüler katılacak?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programında yarışacak ünlüler şöyle;

Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaşi Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora yarışmada performans sergileyecek.

Eser ve Berfu Yenenler’in Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyeceği yarışmada ayrıca sosyal medya fenomenleri Cemal Can ile Danla Biliç de şarkı söyleyecek.