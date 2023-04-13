Öfkenizi iyi bir şeye yönlendirmenin 6 sağlıklı yolu

Bunu okuyorsanız, muhtemelen kızgınsınızdır... Sorun değil. Öfke, tipik olarak hayal kırıklığı, güçsüzlük, adaletsizlik veya bir tehdit hissine verilen bir tepki olan doğal bir insani duygudur.

Klinik psikolog, yazar ve konuşmacı Jenny Yip'e göre öfkenin çoğu, kendini kontrolden çıkmış hissetmekten kaynaklanıyor . Yip "Endişeli ve kızgın hissettiğimizde, bunun nedeni genellikle kendimizi çıkmaza girmiş ve bir çözüm yokmuş gibi hissetmemizdir" diyor. Ne zaman bir belirsizlik veya adaletsizlik (ya da her ikisi) olsa, insanların kızması için pek çok neden olduğunu söylüyor. Ona göre aslında aşırı tepki göstermiyorsun, insan gibi tepki veriyorsun" diyor.

Ancak her zaman kızgın olmak ne siz ne de çevrenizdeki insanlar için sağlıklı. Yip, "Öfkeniz sağlıklı bir çıkış yolu olmadan bastırılırsa, masum insanlara ve masum durumlara yönlendirilecektir" diyor ve ekliyor: "Öfkenizi sağlıklı bir şekilde yönetebilmelisiniz. Başlamak için bilgisayarınızdan uzaklaşın, öfkenizi güce ve pozitifliğe kanalize etmenin daha sağlıklı yollarını arayın"

İşte nereden başlayacağınıza dair 6 tüyo...

1. Geri adım atın

Bazen, duygularınızın tam ortasındayken, neler olup bittiğine ve neden kızgın olduğunuza dair bir bakış açısı elde etmek zor olabilir ve işte o zaman geri adım atmak iyidir. Yip, "Kızgın olduğunuzda, sadece o kırmızı hedefi görüyorsunuz. Perspektif elde edebilmek için onu uzaklaştırmanız gerekiyor" diyor.

2. Biraz yaratıcı olun

Öfkenizi başka bir yere kanalize etmenin ve her şeyi daha iyi hale getirmenin bir yolu olup olmadığını görmek için öfkenizin kaynağına birden fazla açıdan bakın. Yip'e göre dışarıdan bir gözle bakıp düşünebilir ve sağlıklı çözümler bulabilirsek, daha az sıkışmış hissedebiliriz.

3. Derin bir nefes alın

Kızgın olduğunuzda insanların nefes almanızı önermesinin sağlam bir nedeni var. Dr. Yip, "Öfkeli hissettiğinizde, vücudunuzun savaş ya da kaç tepkisi tetiklenir ve vücudunuza yeterince oksijen almazsınız. Buna karşı bazı nefes egzersizleri veya meditasyon yapmayı deneyin" diyor. Derin nefes alma, stres tepkisini durdurmaya yardımcı olabilir. Kendinizi daha sakin ve daha kontrollü hissettiğinizde size çözüm sağlayacak eylemlerde bulunabileceksiniz.

4. Sesinizi duyurun

Sesinizi duyurmak, zamanınızı ve/veya paranızı örneğin bağış gibi bir amaca yönlendirmek size daha iyi bir enerji getirebilir.

5. Bunun hakkında konuşmak

Öfkenizi sağlıklı bir şekilde kanalize etmenin bir kısmı, aslında dışarı çıkmasına izin vermektir. Ancak güçlü duygularınızı nasıl ifade ettiğiniz önemlidir . Benzer düşüncelere sahip arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle duygularınız hakkında sohbet etmek, etkili bir şekilde dışa vurmanıza yardımcı olabilir. Yip, "Kiminle konuştuğunuza dikkat etmelisiniz. Yararlı birini seçmelisiniz. Sosyal medyada diğer insanlarla tartışıyorsanız, sadece öfkenizi körüklüyorsunuz" diyor.

6. Dikkatinizi dağıtın

Her şey başarısız olursa, enerjinizi yönlendirmek için başka bir yol bulmak aklınızı, sizi aklınızı meşgul eden şeyden uzaklaştırabilir. Yürüyüşe çıkmak, yeni bir hobiye başlamak, yemek pişirmek, komedi izlemek, egzersiz yapmak, kendinizi iyi bir kitapta kaybetmek... Öfke bu şekilde de kontrol altına alınabilir.