Öğretmenlerin kendi çocuklarına asla uygulamayacakları 5 davranış

Sınıfta öğrencilerle çalışarak ve aynı zamanda ebeveynleriyle etkileşimde bulunarak geçirilen yıllar… Aynı zamanda öğretmen olan bir ebeveynden alınan tavsiyeler oldukça değerlidir. Öğretmenler, kendi çocuklarına asla uygulamayacakları 5 davranışı anlattı.

1)Helikopter ebeveyn olmamak

HuffPost'ta yer alan habere göre Minnesota'da eski bir lise İngilizce öğretmeni olan Katie Niemczyk , “helikopter ebeveynliği” (ebeveynleri aşırı korumacı olması ve çocuklarının hayatlarına aşırı derecede dahil olması) öğretmenlerin uğraştığı en stresli şeylerden biri olarak nitelendirdi. Bu aynı zamanda uzun vadede çocuklar için de oldukça zararlı.

İki çocuk annesi Niemczyk, "Elbette, çocuklar küçükken ebeveynlerin yardımına daha fazla ihtiyaç duyarlar, ancak ebeveynlerin ve öğretmenlerin amacı, büyüdükçe öğrencilere daha fazla sorumluluk vermek, böylece organizasyon, zaman yönetimi ve öğrenme gibi önemli yaşam becerilerinde uzmanlaşmalarını sağlamaktır" diyor.

"Lisede öğretmenlik yaparken, pek çok ebeveynin çocuklarının zorlanmasına izin vermeyi reddettiğini gördüm: Çocuklarının notlarını yönetmek için sürekli olarak benimle iletişime geçiyorlardı, çocuklarının kötü seçimleri için bahaneler uyduruyorlardı ve hatta bazen çocuklarına ödevlerinde o kadar çok yardımcı oluyorlardı ki çocuklar hiçbir şey öğrenmiyorlardı.”

"Çocuğunuzun hata yapmasını ve sonuçlarıyla yüzleşmesini izlemek zordur, ancak aynı zamanda yuvadan uçmaya ve başarılı bir yetişkinliğe hazırlamak için de önemlidir.”





2) Çocuklarınıza tutamayacağınız sözler vermemek

Katie Brunelle, on yılı aşkın süredir Maine'de öğretmenlik yapıyor ve iki çocuk annesi. Brunelle, "Hayatın kontrolümüz dışında aktığını biliyorum, ancak kendi çocuklarım doğmadan önce öğrencilerimde bir şey fark ettim. Öğrencilerimin bir ebeveynin her şeyi takip etmesi ile başları belaya girdiğinde yardım istemek arasındaki farkı çok iyi biliyor," diyor.

Bir çocuğun planlarının suya düşmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğraması önemli bir şey ve Brunelle bu konuda şu önemli tavsiyede bulunuyor: “Bu, ebeveynlere ve onların vaatlerine karşı gözle görülür bir güvensizlik yaratır. Çocuklarıma tutabileceğim sözler veriyorum, tutamayacağım sözleri ise asla vermiyorum.”

3) Öğretmenle konuşmadan otomatik olarak öğretmeni suçlamak

Niemczyk, birçok kez velinin, onun fikirlerini sorgulamadan, ani kararlarla kendisini suçladığını söylüyor.

"Çoğu zaman, bir ebeveyn veya veli benimle gerçekten konuştuğunda, kendi kendilerine hikayenin tamamını anlayamayabileceklerini ve en önemlisi, çocuklarını ele geçirmeye çalışan bir canavar olmadığımı fark ettiler" diyor.

Kuzey Carolina'da bir ortaokul öğretmeni olan Tyrelle Lee, ne olursa olsun her zaman çocuğunun yanında yer alan ve öğretmenin hatalı olduğunu varsayan türden bir ebeveyn olmayı reddettiğini söyledi.

"Çocukların hikaye uydurma eğiliminde olmaları nedeniyle bir profesyonel olan öğretmene güvenmem gerekiyor" diyor.

Niemczyk, okuldaki herhangi bir soruna, eğitimcinin niyetinin olumlu olduğu varsayımıyla yaklaşmak gerektiğini düşünüyor.

Niemczyk, "Bazı öğretmenler adaletsiz, ya da kaba da olabilir, tıpkı diğer insanlar gibi hata da yapabilirler. Fakat hemen sonuca varmadan ve var olan en stresli mesleklerden birinde muhtemelen elinden gelenin en iyisini yapan birine saldırmadan önce biraz bekleyin” diyor.

4) Akademik olarak başarılı olamayacaklarına inanmak

EduColor'un genel müdürü ve kurucu ortağı José Vilson, eski bir matematik öğretmeni. Bir baba olarak çocuğunun akademik potansiyeli söz konusu olduğunda asla onu hafife almayacağını söylüyor. Bir ebeveynin belirli bir konuda zor zamanlar geçirmesi veya genel olarak okulda başarılı olmaması, çocukları için aynı sonucun kaçınılmaz olduğu anlamına gelmez.

5) Aile gezilerine önem vermek - birkaç gün okulu kaçırmak demek olsa bile

Brunelle, sırf birkaç gün okula gidemeyecekler diye çocuklarını tatile götürme fırsatını asla kaçırmayacağını söyledi.

“Ebeveynler ve öğrenciler, birkaç gün ders kaçırdıklarında, telafi edemeyeceklerinden ötürü çok endişeleniyorlar. Onlara, her zaman kaçırdıkları şeyleri sonradan öğrenebileceklerini söyledim. Aileyle geçirilen deneyim ve zaman çok daha önemli.”