Oteller neden hep beyaz nevresim takımı kullanır?

Oteller için beyaz nevresim takımları, beyaz çarşaflar, yastık kılıfları her zaman için renkli nevresimlerden daha önemli. Dünya genelinde de otellerin çok büyük bir bölümü beyazı tercih ederler. Bu makalede otellerin beyaz nevresim takımları tercihinin nedenlerini inceliyoruz. Çünkü, beyazın otellerde bu kadar popüler olmasının birkaç nedeni var.

Aslında 1990'lara kadar otellerde beyaz nevresim takımı fikri bu kadar baskın değildi. Oteller renkli yatak örtüleri de kullanıyordu. O yıllarda Westin otellerinde yapılan bir deneme ise beyaz nevresim takımlarının daha etkili olduğu sonucunu vermiş: "Tamamen beyaz yataklar, değişiklik etkisi yarattı, insanlar, yalnızca yatak değiştirilse bile, bir odanın yenilendiğini düşündüler". Temiz, beyaz ve yüksek ilmekli çarşafların müşteriler tarafında olumlu etki yarattığı görüldü.

İşte otellerdeki nevresim takımlarının, çarşafların beyaz olmasının olası nedenleri:

1-Temizlik hissi

Otel konuklarının ilk önceliği temizliktir. Özellikle kendilerinden önce aynı yatağı başkalarının da kullandığını bildikleri için temizlikten emin olmak isterler. Konuklar, lekeleri gizleyen yatak çarşaflarını istemezler. Sonuçta, lekeler kolayca kamufle edilebiliyorsa, çarşafların temiz olduğundan emin olunamaz. Oteller ise beyaz çarşaflarla otelin temizlik konusunda ne kadar titiz olduğunu gösterme fırsatı bulabilir. Beyaz çarşaflarda kirin saklanabileceği bir yer yoktur.

2- Dekorasyon

Otel odalarının merkezinde yataklar yer alır ve yatak görünümü konuklar için oldukça önemlidir. Yatak takımının beyaz olması odanın tasarımı konusunda büyük rahatlık sağlar. Çünkü, yatak dışında odanın geri kalanı için yaratıcılığa izin verir, istediğiniz kadar yaratıcı olabilirsiniz. Tielle Love Luxury'nin kurucu direktörü Joe Molloy, "Yeni görünümlü oldukları ve modası asla geçmediği için her zaman renkliler yerine klasik beyaz nevresim takımları öneriyoruz. Beyaz nevresimler, cesur renk düzenine sahip bir yatak odasında gerçekten iyi çalışır ve dekorasyonu tamamlar. Doku ve derinlik için lüks katmanlar ekleyebilirsiniz" diyor.

Benzer şekilde beyaz yatak takımları, dekorasyonda daha fazla deneme yapma imkanı veriyor. Beyaz pek çok farklı renkle gidecektir. Sadece mobilya dekorasyonu için değil duvar rengi için de seçenek imkanını artıracaktır.

3- Sakinleştirici etkisi

Beyaz yatakların bir diğer fonksiyonu ise sakinleştirici, yatıştırıcı etkisi... Çünkü yatağa giderken bir konuğun oldukça rahat hissetmesi istenir. Bu anlamda özellikle karmaşık, parlak renkli nevresim takımları daha yorucu olacaktır. Beyaz yataklar son derece yatıştırıcı ve sakinleştiricidir. Bir otelde yatağa giderken kendinizi olabildiğince rahat hissetmeli ve huzurla uyumalısınız.

4- Lüks hissi

Beyaz yatak takımları lüks hissi verir. Womanandhome'un haberine göre iç stilist Emma Hooton, otellere, her zaman beyaz nevresim kullanmalarını tavsiye ederek şunları söylüyor: "Dünyanın önde gelen otelleri tarafından kullanılan beyaz, lükste standardı belirliyor"

5- Temizleme kolaylığı ve maliyet

Beyaz nevresim takımlarının, çarşafların oteller için pratik bir yönü de var. Tamamen beyaz renk tercihi bu nedenle banyoya taşınmış, havlularda, bornozlarda da beyaz renk tercih edilmiştir. Çünkü, otel personeli yıkama yaparken herhangi bir renk değişimi endişesi duymadan nevresimleri, havluları ve diğer kirli kumaşları aynı çamaşır makinesine atabilirler. Ve beyazların ağartılması da kolaydır.