Dünyanın en iyi otelleri (2022) belli oldu: Tripadvisor listesinde Türkiye'den iki otel ilk 10'da
Tripadvisor’ın her yıl düzenlediği Travellers’ Choice Ödülleri’ne göre 2022’nin en iyi otelleri belli oldu. Ödüller orada konaklayan misafirlerin oyları ve yorumlarıyla seçiliyor. Birbirinden farklı otellerin yer aldığı listede Türkiye'den 2 otel yer alıyor. 2022 yılı için dünyanın en iyi 10 oteli
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Tripadvisor'ın her yıl düzenlediği Travellers' Choice Ödülleri'ne göre 2022'nin en iyi otelleri belli oldu. Travellers' Choice Best of the Best Ödülleri, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Tripadvisor'da yayınlanan gezgin yorumları ve puanlarına göre belirleniyor. Listenin zirvesinde Kosta Rika'daki Tulemar Bungalows & Villas yer alıyor. Brezilya’daki Hotel Colline de France ikinci, Yunanistan’dan Ikos Aria üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'den 2 otel de ilk 10'a girdi: İşte Tripdavisor'a göre 2022'nin en iyi 10 oteli:
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1. Tulemar Bungalows & Villas: Manuel Antonio, Kosta Rika
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2. Hotel Colline de France: Gramado, Brezilya
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3. Ikos Aria: Yunanistan