Dünyanın en iyi otelleri (2022) belli oldu: Tripadvisor listesinde Türkiye'den iki otel ilk 10'da

Tripadvisor'ın her yıl düzenlediği Travellers' Choice Ödülleri'ne göre 2022'nin en iyi otelleri belli oldu. Travellers' Choice Best of the Best Ödülleri, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri ​​arasında Tripadvisor'da yayınlanan gezgin yorumları ve puanlarına göre belirleniyor. Listenin zirvesinde Kosta Rika'daki Tulemar Bungalows & Villas yer alıyor. Brezilya’daki Hotel Colline de France ikinci, Yunanistan’dan Ikos Aria üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'den 2 otel de ilk 10'a girdi: İşte Tripdavisor'a göre 2022'nin en iyi 10 oteli: