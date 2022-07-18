Küçük odaları daha büyük göstermek için 16 dekorasyon önerisi
Yaşadığımız ev söz konusu olunca hepimiz daha fazla alan isteriz. Ama bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Alan açısından büyük alanlar daha ferah dururken küçük alanlar ise daha pratik kullanıma sahip olabilir? Peki küçük odaları nasıl daha geniş gösterebilirsiniz? İşte 16 yöntem
By Caprice Home'un kurucusu Londra'da yaşayan model ve iş insanı Caprice Bourret, küçük odaları büyük göstermenin püf noktalarını anlattı. Bourret'a göre küçük odaları büyük göstermenin 6 sırrı şöyle:
1-Küçük odayı döşemeyle büyük gösterin
Küçük bir odaya sahipseniz karanlık döşeme ile odanızı daha büyük gösterebilirsiniz. Fazla ışık almayan küçük odalar daha koyu zemin ile daha büyük görünür. Ahşap veya laminat parke kullanacaksanız, kalasları ana ışık kaynağına doğru yerleştirin. Açık duvar rengi ve koyu döşeme ile odanız daha büyük görünecektir.
2-Küçük bir duvar seçin ve desenle yaratıcı olun
Odanız küçükse odanızdaki bir duvarı seçin ve o duvarı desenli bir duvar kaplaması ile minimalize ederek farklı duvar kağıtlarıyla renklendirebilirsiniz. Böylelikle odanızı hem renklendirebilir hem de daha büyük gösterebilirsiniz.
3-Aynaları doğal ışığın yanına asın
Aydınlatma ve aynaların gücünü hafife almayın. Aynalar, herhangi bir odayı dönüştürebilir ve genel histe en büyük farkı yaratabilirler. Daha fazla alan yanılsaması vermek için aynayı yansıtan yapay aydınlatmayı konumlandırarak efekt ekleyin.
4-Raflarla tasarruf edin
Raflarınızı kullanarak küçük alanınızı genişletebilirsiniz. Fazlalıklarınızı raflara koyarak hem kendi alanınızı genişletin hem de raflarınıza şıklık katın.