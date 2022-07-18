Küçük odaları daha büyük göstermek için 16 dekorasyon önerisi

By Caprice Home'un kurucusu Londra'da yaşayan model ve iş insanı Caprice Bourret, küçük odaları büyük göstermenin püf noktalarını anlattı. Bourret'a göre küçük odaları büyük göstermenin 6 sırrı şöyle:

1-Küçük odayı döşemeyle büyük gösterin

Küçük bir odaya sahipseniz karanlık döşeme ile odanızı daha büyük gösterebilirsiniz. Fazla ışık almayan küçük odalar daha koyu zemin ile daha büyük görünür. Ahşap veya laminat parke kullanacaksanız, kalasları ana ışık kaynağına doğru yerleştirin. Açık duvar rengi ve koyu döşeme ile odanız daha büyük görünecektir.