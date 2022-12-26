Özel Ders filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım
Netflix Türkiye'nin yeni filmi Özel Ders, 16 Aralık'ta izleyiciyle buluştu. Film, 12-18 Aralık haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenenler arasına girdi. Peki Özel Ders filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu ise Murat Dişli ve Yasemin Erturan kaleme aldığı Özel Ders, 16 Aralık'ta Netflix'te izleyiciyle buluştu. 1s 29 dakikalık romantik komedi türündeki Özel Ders filminin konusu, oyuncu kadrosu, fragmanı ve merak edilen detaylara yakından bakalım...
Özel Ders filminin konusu nedir?
Netflix, Özel Ders filminin konusunu şöyle paylaşıyor: Azra, özel ders adı altında gençlere yaşam ve ilişki koçluğu yapmaktadır. Ama yakışıklı yeni komşusu bildiği doğruları unutmasına neden olur. Ne de olsa terzi kendi söküğünü dikemez.
Özel Ders filminin oyuncuları
- Bensu Soral
- Halit Özgür Sarı
- Helin Kandemir
- Rami Narin
- Hatice Aslan
- Hülya Gülşen Irmak
- Murat Karasu
- Elif Ceren Balıkçı
- Deniz Altan
- Esengül Yılmaz