Özel Ders filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım

Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu ise Murat Dişli ve Yasemin Erturan kaleme aldığı Özel Ders, 16 Aralık'ta Netflix'te izleyiciyle buluştu. 1s 29 dakikalık romantik komedi türündeki Özel Ders filminin konusu, oyuncu kadrosu, fragmanı ve merak edilen detaylara yakından bakalım...

Özel Ders filminin konusu nedir?

Netflix, Özel Ders filminin konusunu şöyle paylaşıyor: Azra, özel ders adı altında gençlere yaşam ve ilişki koçluğu yapmaktadır. Ama yakışıklı yeni komşusu bildiği doğruları unutmasına neden olur. Ne de olsa terzi kendi söküğünü dikemez.

Özel Ders filminin oyuncuları

Bensu Soral

Halit Özgür Sarı

Helin Kandemir

Rami Narin

Hatice Aslan

Hülya Gülşen Irmak

Murat Karasu

Elif Ceren Balıkçı

Deniz Altan

Esengül Yılmaz

Özel Ders filmi fragmanı