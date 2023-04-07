Paskalya nedir, ne zaman kutlanıyor? 2023 Paskalya Bayramı tarihi

Paskalya, Hristiyanlar tarafından kutlanan bir bayramdır. Paskalya döneminin kutlanışı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Paskalya Günü, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır. Paskalya bayramı ile ilgili ayrıntılara birlikte bakalım...

Paskalya nedir?

Paskalya, Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram. Hristiyanlık inancına göre Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak mart sonundan nisan sonuna kadar olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Diriliş Bayramı, Diriliş Pazarı ya da Kıyam Yortusu olarak da adlandırılır.

2023 Paskalya Bayramı ne zaman?

Hristiyanlar için oldukça önemli bir değere sahip olan Paskalya Bayramı 2023 yılında Türkiye'de 9 Nisan Pazar günü kutlanacak. Paskalya, beş haftalık Büyük Perhiz denilen bir hazırlık dönemi ile son haftayı (Kutsal Hafta) kapsar. Bu dönem Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona erer.

Büyük perhiz (oruç) nedir?

Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (Büyük Perhiz veya Lent) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (Kutsal Hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona erer. Hristiyanlar bu 'Lent' döneminde 40 gün boyunca hayvansal gıda tüketmezler.

II. yüzyılda yazılan Didakte kitabına göre Hz. İsa inananlarına çarşamba ve cuma günü oruç tutmalarını buyurmuştur. II. yüzyıldaki kiliselerin bu orucu Diriliş Bayramı'ndan önce (Paskalya) tuttukları bilinmektedir.

Paskalya gecesinde ayin düzenleme ve vaftiz törenleri yapmak hem Katolik hem de Ortodoks kiliselerince uygulanır. Rum ve Rus Ortodoks kiliselerinde kilise dışında bir ayin alayı düzenlenir. Alaya katılanlar kiliseden çıkarken hiç ışık yakmaz ancak Hz. İsa'nın dirilişini simgelemek için dönüşte yüzlerce mum yakılır.

Paskalya gelenekleri neler?

Vikipedi'de yer alan bilgilere göre Paskalya tüm Hristiyanlar tarafından kutlanır. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler vardır. Bunlar arasında en yaygını şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir.