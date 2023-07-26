"Safir" dizisi ekibinden ilk kareler geldi! Safir dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Yaz sezonu ile birlikte birçok dizi sektöründen yeni dizi haberleri gelmeye devam ediyor. İlhan Şen ve Özge Yağız’ın başrolünde yer alacağı NTC Medya imzalı yeni diziyi Semih Bağcı yönetecek. Senaryosu ise Burcu Över'in imzasını taşıyor. İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...

Safir dizisinin konusu nedir?

Safir dizisi 3 kardeşin hikayesini anlatır. Gülsoy ailesinin ortanca oğlu Yaman çocuk yaşlardan beri Feraye'ye aşıktır. Annesinin safir yüzüğünü çocukken aşık olduğu kıza verip evlenme teklifi etmesiyle hikaye başlayacaktır.

Safir dizisinin hangi kanalda yayınlanacak?

Dizinin çekimleri Kapadokya'da başladı. Safir dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak.

Safir dizisi oyuncuları

Safir dizisinin oyunca kadrosunda

İlhan Şen,

Özge Yağız,

Burak Berkay Akgül,

Can Bartu Aslan,

Gizem Sevim,

İpek Tuzcuoğlu,

Müfit Kayacan,

Erkan Bektaş,

Sevda Baş,

Selin Işık,

Münir Can Cindoruk,

Elçin Zehra İrem,

Nur Yazar ve Serdar Bordanacı rol alacak.

Safir dizisi çekimlerinden ilk kareler

“Safir” dizisi ekibi Kapadokya‘da buluştu. Çekimler öncesi hazırlık yapan ekibin ilk karesi dizinin Gülfem‘i İpek Tuzcuoğlu’ndan geldi.