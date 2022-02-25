Saint Benoît Lisesi 8. uluslararası dijital bahar konferansı düzenliyor

Saint Benoît Lisesi, lisenin Dijital Araştırma ve Geliştirme Komitesi (DAGK), Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, Uluslararası Fransa Pedagojik Çalışmalar Merkezi (FEI-CIEP), Pedagojik Destek ve Araç Ağı (CANOPE), Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Federasyonu (FIPF), Bahçeşehir Üniversitesi’ (BAU) ve Ludovia Monde iş birliğiyle 25 Şubat 2022 Cuma günü, İstanbul Fransız Sarayı’nda yüz yüze, 26 Şubat 2022 Cumartesi günü ise çevrimiçi olarak, 8.Uluslararası Dijital Bahar (UDB) etkinliğini düzenliyor.

Bu yılın konusu Disiplinler Arası ve Dijital Yenilik

8. Uluslararası Dijital Bahar etkinliği, 11 ülkenin, 5’i ana konuşmacı olan 82 konuşmacının, 20 iş ortağının katılımıyla ve Türkiye’deki Frankofon Okullara mensup genç lise öğrencilerimizin özel olarak ortaya koydukları dijital yeniliklerle, bir kez daha uluslararası boyutta düzenleniyor.

Bu yıl, 8.si düzenlenen UDB’nin, bu seneki teması ‘’FLE-DNL ve Dijital Yenilik’’. Etkinlik boyunca; ''disiplinler arası eğitim'', ''çevrimiçi öğrenim’’, ''hibrit sisteme geçiş'', ''erasmus+'', ''hekaton'', ''yenilik'', ''dijital dönüşüm'', ''nörolinguistik'' gibi birçok güncel konu hakkında sunumlar gerçekleşecek.

Frankofon Okullarından Öğrencilerin Parlak Yenilikleri Fransız Sarayı’nda

YÜZ YÜZE

Bu senenin yeniliği, Türkiye’deki Frankofon okullardan öğrencilerin, 25 Şubat 2022 Cuma günü, öğleden sonra, Fransız Sarayı’nda, Frankofon Okullar topluluğunun üyeleri ve dijital eğitim firmalarının önünde, bir gösterim de içeren, 10 dakikalık Fransızca bir sunumla dijital bir yeniliği tanıtacak olmaları. Aynı zamanda özel olarak bu öğrencilere bir de stand tahsis edilecek. Etkinliğe katılan her takım, ödül olarak, tanıttıkları yeniliğe dair sektördeki bir firmadan, bu yenilikleri geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla bir geri bildirim alacaktır.

FLE-DNL ve Dijital Yenilik

ÇEVRİMİÇİ

26 Şubat Cumartesi günü boyunca, yenilikçi dijital deneyimler, ana ekseninde öğretici bir boyut ve paylaşma yer alan bir rekabet dinamiği içerisinde, katılımcılara sunulacaktır.

Konuşmacılar:

Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Federasyonu Başkanı Cynthia Eid

Bahçeşehir Üniversitesi Baustem Merkezi Direktörü Prof. Dr. Sencer Corlu

Uluslararası Fransa Pedagojik Çalışmalar Merkezi (eski CIEP) Program Sorumlusu ve Fransız Dili Departmanı, Uzmanlık ve Kalite Birimi yetkilisi Véronique Boisseaux;

Ludovia’nın Belçika, Fransa, Kanada ve Katar sorumlularıyla birlikte, Ludomag Yayın Yönetmeni ve Ludovia Monde Geliştirme Sorumlusu Eric Fourcaud;

Khan Academy TR Türkiye Direktörü ve Okul Destek Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Alp Köksal;

Nörolinguistik yaklaşım eğitmenleri Olivier Massé ve Steve Mercier

Erasmus+ Projesi ve Globe-reporters öğrencileriyle medya, bilgi-işlem ve Avrupa vatandaşlığı eğitimi alanında çalışan, Romanya, Fransa ve Belçika’dan gelen uzmanlar;

CANOPE’den (Pedagojik Destek ve Araç Ağı) uzmanlar;

Sınıfta gerçekleşen deneylerin özetlerini sunmak için, Dijital eğitim alanındaki şirketler ve iş ortaklarımız

Saint Benoît Lisesi’nde dijital eğitim politikası

"Bütünsel Eğitim" Projemizde Çağdaş Bilim ve Teknoloji

Fen bilimleri eğitimine önem verme politikamız, öğrencilerimizi hazırlık sınıfından itibaren günlük yaşamlarında bilim ve yeni teknolojilerin önemine karşı farkındalık kazanmalarını sağlamaktan oluşur.

Bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmaya elverişli bir ortamdan yararlanmalarını sağlayabilmek adına öğrencilerimize her türlü imkan sunulmaktadır.

Fen bilimleri öğretimiyle ilgili yenilenen eğitim anlayışımız, alanlarında uzman şirketler, bilim insanları, araştırmacılar, mühendisler, üniversiteler ile yapılan bir çok iş ortaklığı ile güçlendirilmektedir.